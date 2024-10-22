Глобинська громада отримала новий шкільний автобус — ОВА

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22 жовтня Глобинська громада отримала новий шкільний автобус. Про це повідомила пресслужба Полтавської облвійськадміністрації.

Крім Глобинської, автобуси також отримали Лубенська, Диканська, Зіньківська, Решетилівська, Гоголівська, Нехворощанська, Гребінківська та Чорнухинська. Загалом сьогодні передали 10 автобусів 9 громадам.

Незабаром запланована поставка ще 11 транспортних засобів.

Нагадаємо, цьогоріч придбали для області 21 шкільний автобус. На це спрямували 36,1 млн грн державної субвенції та з бюджетів громад на умовах співфінансування 50 на 50%.