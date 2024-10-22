За фактом смерті чоловіка у ТЦК поліція Полтави відкрила кримінальне провадження

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За фактом смерті чоловіка у ТЦК поліція Полтави відкрила кримінальне провадження, повідомила пресслужба поліції Полтавщини.

Вказано, що інформація про смерть чоловіка в РТЦК та СП надійшла 21 жовтня близько 14.00.

Слідчо-оперативна група, яка прибула на місце події, встановила, що померлим є місцевий 48-річний житель. Для встановлення причини смерті тіло чоловіка направили на судово-медичну експертизу.

За цим фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство».

Обставини та причини події зʼясовує слідство.

Що відомо про інцидент у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки

21 жовтня в технічному приміщенні пункту попереднього збору військовозобов'язаних у Щербанівській громаді знайшли тіло чоловіка, який, за попередніми даними, покінчив життя самогубством. Про це повідомив Полтавський Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки у фейсбуці.

За їх інформацією, слідів насильства на тілі не виявлено. На місце події викликали правоохоронців, які розпочали слідчі дії.

Чоловіка у ТЦК доставили поліціянти, оскільки той перебував у розшуку. Він відмовився проходити військово-лікарську комісію, через що складений акт відмови. Готувалося повідомлення до поліції про вчинення ним кримінального правопорушення за статтею 336 Кримінального кодексу України (ухилення від призову за мобілізацією). Раніше чоловіка вже засудили за цією статтею до трьох років позбавлення волі з умовним терміном, який завершився у вересні 2024 року.

У ТЦК повідомляють, що жодного фізичного чи психологічного тиску на військовозобов'язаного не здійснювали, і він очікував на збірному пункті, поки оформляли документи.