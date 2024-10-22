У Полтавському ТЦК та СП чоловік скоїв самогубство

Сьогодні, 11:19 Переглядів: 350

21 жовтня в технічному приміщенні пункту попереднього збору військовозобов'язаних знайшли тіло чоловіка, який, за попередніми даними, покінчив життя самогубством. Про це повідомив Полтавський Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки у фейсбуці.

За їх інформацією, слідів насильства на тілі не виявлено. На місце події викликали правоохоронців, які розпочали слідчі дії.

Чоловіка у ТЦК доставили поліціянти, оскільки той перебував у розшуку. Він відмовився проходити військово-лікарську комісію, через що складений акт відмови. Готувалося повідомлення до поліції про вчинення ним кримінального правопорушення за статтею 336 Кримінального кодексу України (ухилення від призову за мобілізацією). Раніше чоловіка вже засудили за цією статтею до трьох років позбавлення волі з умовним терміном, який завершився у вересні 2024 року.

У ТЦК повідомляють, що жодного фізичного чи психологічного тиску на військовозобов'язаного не здійснювали, і він очікував на збірному пункті, поки оформляли документи. За фактом його смерті порушено кримінальну справу, проводиться службове розслідування для з’ясування всіх обставин.