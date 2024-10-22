Вісь зла окреслена: наскільки велика небезпека для України від втручання у війну Північної Кореї

Україна стикається з новою загрозою — підсиленням російської окупаційної армії тисячами вояк з Північної Кореї, які планують брати участь у війні проти України
Нещодавно стало відомо, що Росія планує залучити близько 12 тисяч солдатів з Північної Кореї в боях проти Сил оборони України. Про перекидання цих військ та їх підготовку на військових полігонах Далекого Сходу РФ повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України та розвідувальні органи Південної Кореї.
Як залучення тисяч військовослужбовців з КНДР до російської армії змінить ситуацію на фронті та які наслідки це матиме для України? Про це виданню Міноборони АрміяInform розповів воєнний експерт Петро Черник.
Чи має Північна Корея достатньо сил і засобів, щоб допомогти РФ? Військовий експерт вважає, що має.
Він додав, що для забезпечення потреб російської армії на фронті з Північної Кореї доправлено до 1,5 млн мільйона боєприпасів переважно для ствольної артилерії (122 та 152 мм) та мінометів (82 мм).
За словами експерта, Північна Корея зуміла продовжити російську ракетну програму «Іскандер» та створити на її базі ракету KN-23.
З точки зору геополітики, участь підрозділів Північної Кореї у війні проти України, кінцево вимальовує світову «вісь зла», в котру входять Росія, Північна Корея, Іран, Сирія, та, частково, Китай.
Водночас він зауважує, що без взаємодії у бою підрозділи північнокорейської армії на фронті приречені.
За його словами, цілком можливо, що підрозділи КНДР можуть залучатися, наприклад, на Курщині в якості інженерних бригад для підготовки ліній укріплень, мінування територій, будівництва капонірів та інших інженерних споруд. Для цих завдань оперативної взаємодії не потрібно. Відповідно свої інженерні підрозділи росіяни можуть вивільнити, перетворити на піхоту та відправити на підсилення своїх військ. Ще один можливий варіант використання підрозділів Північної Кореї — ними можуть замінити російські бригади, які виконують завдання на кордоні з областями України.
На його думку, залученням військових з Північної Кореї Путін вкотре підняв ставки. А відповідь на це з боку колективного Заходу має бути «дуже зрозуміла і проста» — посилене постачання зброї для України.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.