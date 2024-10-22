Вісь зла окреслена: наскільки велика небезпека для України від втручання у війну Північної Кореї

Сьогодні, 11:12 Переглядів: 140

Україна стикається з новою загрозою — підсиленням російської окупаційної армії тисячами вояк з Північної Кореї, які планують брати участь у війні проти України

Нещодавно стало відомо, що Росія планує залучити близько 12 тисяч солдатів з Північної Кореї в боях проти Сил оборони України. Про перекидання цих військ та їх підготовку на військових полігонах Далекого Сходу РФ повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України та розвідувальні органи Південної Кореї.

Як залучення тисяч військовослужбовців з КНДР до російської армії змінить ситуацію на фронті та які наслідки це матиме для України? Про це виданню Міноборони АрміяInform розповів воєнний експерт Петро Черник.

Чи має Північна Корея достатньо сил і засобів, щоб допомогти РФ? Військовий експерт вважає, що має.

— Треба віддати їм належне. Невелика нація, 25 мільйонів, має потужну і численну армію. Більше ніж мільйон сто тисяч — це штатне військо і щонайменше до трьох мільйонів мобілізаційного ресурсу. Північна Корея з 1953 року, коли відбулася корейська війна… зуміла на свої склади покласти велетенську кількість артилерійського озброєння та боєприпасів, — пояснив Петро Черник.

Він додав, що для забезпечення потреб російської армії на фронті з Північної Кореї доправлено до 1,5 млн мільйона боєприпасів переважно для ствольної артилерії (122 та 152 мм) та мінометів (82 мм).

За словами експерта, Північна Корея зуміла продовжити російську ракетну програму «Іскандер» та створити на її базі ракету KN-23.

— Фактично KN-23 є північнокорейською копією російського «Іскандера» і саме через це його ще інколи називають «Кімскандером». Є підтверджені факти, що ці ракети вже були проти нас застосовані. Відомо, що ними били по Харкову, Селидовому на Донеччині, уламки з північнокорейським маркуванням виявили під Києвом. Отже, де-факто вони вже беруть участь у війні проти нас, — зауважив Петро Черник.

З точки зору геополітики, участь підрозділів Північної Кореї у війні проти України, кінцево вимальовує світову «вісь зла», в котру входять Росія, Північна Корея, Іран, Сирія, та, частково, Китай.

— Путін групує навколо себе оцю світову вісь зла. Тобто йде боротьба тиранії проти демократії. По факту відбулось укладання воєнно-політичного союзу між Північною Кореєю і РФ. Відповідні документи подані на ратифікацію в держдуму РФ. І такий крок є кінцевим забиванням цвяха у сучасну міжнародну систему безпеки. Путін її руйнує і показує, що він ні з ким не буде рахуватися, - зазначає експерт.

Водночас він зауважує, що без взаємодії у бою підрозділи північнокорейської армії на фронті приречені.

— Щоб було щось відчутно на фронті, треба створювати повноцінно механізовану бригаду північних корейців у складі РФ. Це до 5 тисяч людей. Їх потрібно забезпечити броньованою технікою, понад 100 одиниць, артилерією, зв’язком і так далі. І найголовніше — сумісність військ. Північнокорейська мова дуже важка у вивченні. Я не уявляю, як на рівні командирів взводів і рот вони зможуть взаємодіяти з росіянами. А без взаємодії на полі бою такий підрозділ точно приречений на загибель, як би він не був добре озброєний і навчений, - вважає Петро Черник.

За його словами, цілком можливо, що підрозділи КНДР можуть залучатися, наприклад, на Курщині в якості інженерних бригад для підготовки ліній укріплень, мінування територій, будівництва капонірів та інших інженерних споруд. Для цих завдань оперативної взаємодії не потрібно. Відповідно свої інженерні підрозділи росіяни можуть вивільнити, перетворити на піхоту та відправити на підсилення своїх військ. Ще один можливий варіант використання підрозділів Північної Кореї — ними можуть замінити російські бригади, які виконують завдання на кордоні з областями України.

— Підкреслюю, щоб по-справжньому північнокорейські війська щось змінили у російсько-українській війні, треба доправляти повноцінний корпус. Це до 40 тисяч особового складу. Дуже сильно сумніваюся, що це відбудеться. Чому? Тому що Північна Корея почала воєнну напругу із Південною Кореєю. Підірвали залізничні й автошляхи, і виглядає десь так, що там ось-ось вибухне. Не уявляю, як Кім Чен Ин навіть свою велику армію може розпорошити й на наш бойовий плацдарм, і на потенційний південнокорейський, - зауважив Петро Черник.

На його думку, залученням військових з Північної Кореї Путін вкотре підняв ставки. А відповідь на це з боку колективного Заходу має бути «дуже зрозуміла і проста» — посилене постачання зброї для України.