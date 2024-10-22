Діти мерзнуть і хворіють: кременчужанка скаржиться на відсутність опалення у дитсадках

Читачка «Кременчуцького Телеграфа» надіслала нам фотографію термометра з дитячого садка № 63, що на вулиці Володимира Великого. Судячи з фото, температура повітря — +13°C.
Нагадаємо, що за минулий тиждень, згідно з інформацією пресслужби мерії, із 762 зареєстрованих випадків захворювань на гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ), 586 хворих — діти. До інфекційного відділення госпіталізували 9 дітей з ГРВІ.
Водночас мер Віталій Малецький на засіданні виконавчого комітету 17 жовтня заявив, що рішення про старт опалювального сезону для закладів освіти планують ухвалити 24 жовтня.
Середньодобова температура нижче +8°C ще не опускалась.
Опалювальний сезон у кременчуцьких лікарнях розпочався 18 жовтня.
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