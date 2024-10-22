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Діти мерзнуть і хворіють: кременчужанка скаржиться на відсутність опалення у дитсадках

Сьогодні, 10:44 Переглядів: 418

 За її словами, діти та вихователі ходять у куртках

Читачка «Кременчуцького Телеграфа» надіслала нам фотографію термометра з дитячого садка № 63, що на вулиці Володимира Великого. Судячи з фото, температура повітря — +13°C.

— У садочку дуже холодно, вихователі й діти ходять у куртках, — каже жінка. — Треба вмикати опалення, бо діти хворіють.

 

Нагадаємо, що за минулий тиждень, згідно з інформацією пресслужби мерії, із 762 зареєстрованих випадків захворювань на гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ), 586 хворих — діти. До інфекційного відділення госпіталізували 9 дітей з ГРВІ.

Водночас мер Віталій Малецький на засіданні виконавчого комітету 17 жовтня заявив, що рішення про старт опалювального сезону для закладів освіти планують ухвалити 24 жовтня

— Закладам освіти ми будемо надавати тепло, якщо будуть такі підстави. Тобто, коли 3 дні середньодобова температура тримається менш як 8 градусів тепла або в разі різких кліматичних змін, — сказав міський голова.

Середньодобова температура нижче +8°C ще не опускалась.

Опалювальний сезон у кременчуцьких лікарнях розпочався 18 жовтня.

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Автор: Руслана Горгола Джерело фото: onclinic.ua Фото: читачка
Теги: дитсадок опалювальний сезон опалення
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