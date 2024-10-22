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У Кременчуці за тиждень зареєстрували 762 випадки ГРВІ та 23 коронавірусу

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 137

Випадків грипу не фіксували

З 14 по 20 жовтня у Кременчуці зареєстрували 762 випадки захворювань на гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ) та 23 випадки COVID-19. Випадків грипу в цей період не зафіксували. Про це повідомила пресслужба мерії.

Переважну частку хворих на ГРВІ становлять діти — 586 випадків. Усі випадки COVID-19 виявлені серед дорослого населення.

До інфекційного відділення госпіталізували 9 дітей з ГРВІ, дорослі лікувались амбулаторно. На стаціонарному лікуванні з COVID-19 перебувають три пацієнти. Випадків смерті від COVID-19 за цей період не було.

Кількість захворювань залишається нижчою за епідемічний поріг, розрахований для України.

Також повідомляється, що у місті доступна вакцина проти COVID-19 від Pfizer. Щеплення є безоплатними для всіх громадян і їх можна зробити щоденно, крім суботи та неділі, з 9.00 до 17.00 за адресами:

  • вул. Київська, 14;
  • вул. Квітки Цісик, 1а;
  • квартал 278, буд. 13б;
  • проспект Лесі Українки, 80;
  • проспект Лесі Українки, 15/8;
  • вул. Олексія Древаля, 101.

Нагадаємо, що тижнем раніше у Кременчуці від COVID-19 помер 81-річний чоловік.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: ГРВІ коронавірус захворюваність Covid-19 статистика
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