Сьогодні на Кременчуччині буде гучно: запланований технічний вибух

Жителів району закликають зберігати спокій
Сьогодні, 22 жовтня, о 12.00 в одній із громад Кременчуцького району відбудеться контрольований технічний вибух. Усі органи влади належно поінформовані та надали свої погодження.
Якщо у визначений час буде оголошено повітряну тривогу, вибух перенесуть на час після закінчення тривоги або інший день.
Громадян закликають зберігати спокій, повідомити близьких про це та не обговорювати у соцмережах напрям, звідки лунатиме вибух.
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