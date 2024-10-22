Сьогодні на Кременчуччині буде гучно: запланований технічний вибух

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 154

Сьогодні, 22 жовтня, о 12.00 в одній із громад Кременчуцького району відбудеться контрольований технічний вибух. Усі органи влади належно поінформовані та надали свої погодження.

Якщо у визначений час буде оголошено повітряну тривогу, вибух перенесуть на час після закінчення тривоги або інший день.

Громадян закликають зберігати спокій, повідомити близьких про це та не обговорювати у соцмережах напрям, звідки лунатиме вибух.