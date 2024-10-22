На Полтавщині жінка палила листя, а загорілась сама — нині вона в лікарні

Сьогодні, 09:56 Переглядів: 217

21 жовтня близько 16.40 у селі Братешки Решетилівської громади 87-річна місцева жителька отримала опіки під час спалювання сухого листя на своєму подвір’ї. Про це повідомила пресслужба поліції Полтавщини.

Вогонь раптово охопив її одяг. Жінку госпіталізували з опіками.

Про інцидент поліцію повідомили медики. Наразі правоохоронці з’ясовують обставини події.

Нагадаємо, що за спалювання сміття та сухої рослинності передбачений штраф у декілька тисяч гривень.