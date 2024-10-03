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За спалювання сміття та сухої рослинності передбачений штраф у декілька тисяч гривень

Сьогодні, 21:30 Переглядів: 129

  

Не спалюйте сміття — подумайте про інших

З настанням осені громадяни починають прибирати власні присадибні ділянки, а дехто спалює залишки сухої рослинності, листя та сміття біля власних помешкань.

— Самовільне спалювання стерні становить загрозу для людського здоров’я та життя, — наголошують у Патрульній поліції Кременчука.

Правоохоронці нагадують, що за самовільне спалювання сухої трави, опалого листя та інших рослинних залишків громадянам загрожує штраф, розміром від 3 060 до 6 120 грн, а для посадових осіб — від 15 300 до 21 420 грн.

За ті ж дії, вчинені на території заповідників, паліям загрожує штраф від 6 120 до 12 240 грн.

— Шановні громадяни! Будьте вкрай обережними у поводженні з відкритим вогнем, не розпалюйте багаття біля будинків та садиб, не спалюйте суху траву, а також не залишайте без нагляду розведене багаття. Дбайте про довкілля та власну безпеку! — закликають поліцейські.

Нагадаємо, через посуху та підпали на території Кременчуцького району почастішали випадки пожежі сухої рослинності. Через це гинуть не тільки тварини та виникають пожежі у лісах, а люди та загоряються житлові будинки. Щодня пресслужба Кременчуцького районного управління ДСНС через наше видання повідомляє про такі пожежі.

 

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Автор: Віктор Крук
Теги: патрульна поліція пожежі спалювання суха трава сміття
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