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Кременчук, Культура, Афіша

У суботу кременчужанам покажуть сучасну документальну виставу (афіша)

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 72

 

Вхід на виставу вільний

У суботу, 5 жовтня, кременчужан запрошують до Міського палацу культури на виставу Театру Сучасного Діалогу. Про захід журналістам «Кременчуцького Телеграфа» повідомили організатори.

Зі сцени актори покажуть глядачам сучасну документальну виставу «Ноосфера Полтава».

За словами організаторів, у виставі досліджується минуле, теперішнє й майбутнє регіонального центру та людей, які його формують своїми діями й думками. Тут, завдяки роботі з реальними свідченнями, відбувається аналіз хмарного сховища людської колективної підсвідомості, джерел наших мотивацій і страхів. 

В основу сценарію лягли інтерв’ю з полтавцями, військовими, дітьми, внутрішньо переміщеними людьми, а також рефлексії акторів та акторок театру.

Відбудеться вистава у суботу, 5 жовтня, о 17.00 у Кременчуцькому міському палаці культури.

Вхід на виставу вільний.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: театр вистава Сучасний театр МПК
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