ВООЗ оголосило про глобальний план боротьби з лихоманкою Денге — кількість заражень зросла утричі

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Через глобальні зміни клімату інфекції, які переносяться комарами, спалахують все частіше і з’являються там, де їх раніше ніколи не було

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) оголосила глобальний план боротьби з лихоманкою Денге та іншими хворобами, які переносяться комарами, оскільки через глобальні зміни клімату ці інфекції спалахують все частіше та з’являються там, де їх раніше ніколи не було. Швидкому поширенню захворювання, яке зараз є ендемічним у понад 130 країнах, сприяють також погана вода, недотримання правил санітарії та гігієни, а також міжнародні подорожі. Про це повідомляє Medinfo.

— Швидке поширення лихоманки Денге та інших арбовірусних захворювань в останні роки є тривожною тенденцією, яка вимагає скоординованої відповіді, — сказав у своїй заяві голова ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус.

Агентство охорони здоров’я ООН повідомило, що з 2021 року кількість зареєстрованих випадків лихоманки Денге щорічно збільшується приблизно вдвічі. Лише за перші вісім місяців 2024 року було зареєстровано понад 12,3 мільйона хворих (по 1,5 млн щомісячно) та понад 7900 смертей. А за весь 2023 рік було зафіксовано 6,5 мільйона інфікованих (0,5 млн на місяць).

Лихоманка Денге — це вірусне захворювання, яке передається через укуси інфікованих комарів, найчастіше виду Aedes aegypti. Хвороба поширена у тропічних та субтропічних регіонах світу - Південно-Східній Азії, Африці, Латинській Америці та островах Тихого океану.

Після потрапляння в організм людини вірус Денге починає розмножуватися. Інкубаційний період триває від 4 до 10 днів.

Людина не може передавати вірус іншим людям, лише — комарам через кров.

Лихоманка Денге починається із симптомів, схожих на грип. Людина скаржиться на:

високу температуру,

сильні головні болі,

біль в очах, м’язах, суглобах і кістках.

Через це її часто називають «кістковою лихоманкою». Через деякий час тіло вкриває висип. У тяжких випадках можуть виникати внутрішні кровотечі та органна недостатність.

Специфічного антивірусного лікування лихоманки Денге не існує. Терапія направлена на полегшення симптомів: застосовуються знеболюючі засоби, забезпечується достатня кількість рідини та ведеться спостереження за станом пацієнта. При наявності ускладнень та відсутності медичної допомоги смертність від захворювання може складати до 40%!

План ВООЗ спрямований на сприяння скоординованій глобальній відповіді: нагляду за хворобами, боротьбу з переносниками захворювань, дослідження, розробки вдосконалених методів лікування та ефективних вакцин.

На реалізацію запланованого протягом наступного року планується виділити 55 мільйонів доларів.

Нагадаємо, на попередньому тижні, із 23 до 29 вересня на території Кременчуцького району було зареєстровано 47 випадки інфекційних захворювань.