Туберкульоз, кашлюк, хвороба Лайма: чим минулого тижня хворіли мешканці Кременчуччини

На попередньому тижні, із 23 до 29 вересня на території Кременчуцького району було зареєстровано 47 випадки інфекційних захворювань. Про це повідомляють у пресслужбі Кременчуцької міської ради з посиланням на Кременчуцький відокремлений підрозділ Державної установи «Полтавський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України».
Найбільше хворих традиційно виявили у Кременчуцькій громаді:
Також за тиждень у Кременчуці зареєстрували 4 випадки захворювання на туберкульоз із бактеріовиділенням. Серед хворих — троє чоловіків та одна жінка. Хворі ніде не працюють, наразі проходять амбулаторне лікування.
У Горішніх Плавнях 16 дітей захворіли на вітрянку, 8 випадків гострих кишкових інфекцій (з них 2 випадки — діти) та 3 випадки скарлатини у дітей.
В Омельницькій громаді одна людина захворіла на хворобу Лайма, у Піщанській громаді виявили 2 випадки гострих кишкових інфекцій у дітей, а в Глобинській, Кам’янопотоківській та Козельщинській — по одному випадку гострих кишкових інфекцій у дітей.
У Градизькій, Новогалещинській, Оболонській, Пришибській та Семенівській громадах випадки інфекційних захворювань медики не виявляли.
Нагадаємо, у липні п'ятеро мешканців Кременчука захворіли на туберкульоз.
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