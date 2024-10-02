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Туберкульоз, кашлюк, хвороба Лайма: чим минулого тижня хворіли мешканці Кременчуччини

Сьогодні, 21:02 Переглядів: 127

 

Найбільше хворих традиційно зареєстрували у Кременчуцькій громаді

На попередньому тижні, із 23 до 29 вересня на території Кременчуцького району було зареєстровано 47 випадки інфекційних захворювань. Про це повідомляють у пресслужбі Кременчуцької міської ради з посиланням на Кременчуцький відокремлений підрозділ Державної установи «Полтавський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України».

Найбільше хворих традиційно виявили у Кременчуцькій громаді:

  • 9 випадок гострої кишкової інфекції (із них 6 — діти);
  • 1 випадок кашлюка у 1,5-річної дитини, яка не мала щеплення;
  • 2 випадки вітрянки у дітей;
  • 1 випадок скарлатини у дитини.

Також за тиждень у Кременчуці зареєстрували 4 випадки захворювання на туберкульоз із бактеріовиділенням. Серед хворих — троє чоловіків та одна жінка. Хворі ніде не працюють, наразі проходять амбулаторне лікування.

У Горішніх Плавнях 16 дітей захворіли на вітрянку, 8 випадків гострих кишкових інфекцій (з них 2 випадки — діти) та 3 випадки скарлатини у дітей.

В Омельницькій громаді одна людина захворіла на хворобу Лайма, у Піщанській громаді виявили 2 випадки гострих кишкових інфекцій у дітей, а в Глобинській, Кам’янопотоківській та Козельщинській — по одному випадку гострих кишкових інфекцій у дітей.

У Градизькій, Новогалещинській, Оболонській, Пришибській та Семенівській громадах випадки інфекційних захворювань медики не виявляли.

Нагадаємо, у липні п'ятеро мешканців Кременчука захворіли на туберкульоз.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: інфекційні захворювання
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