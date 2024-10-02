Коштів у державному бюджеті на виплату субсидій в опалювальному сезону достатньо — Мінсоцполітики

В Україні житловими субсидіями та пільгами на оплату житлово-комунальних послуг користується близько 2,8 млн домогосподарств
Коштів, закладених державою у бюджет поточного та наступного років, достатньо, щоб допомогу від держави отримали ті, хто її потребує.
Про це повідомило Міністерство соціальної політики.
Міністерство також нагадало, що з 1 жовтня розпочався опалювальний сезон 2024/2025 років, який триватиме до 30 квітня. Пенсійний фонд автоматично перерахує розмір субсидій, враховуючи тривалість опалювального сезону.
Наразі близько 2,8 млн домогосподарств вже користуються житловими субсидіями та пільгами на оплату житлово-комунальних послуг. А для тих, хто тільки планує скористатися програмою, в міністерстві нагадують, що субсидія надається домогосподарству, якщо родина сплачує за комунальні послуги більше, ніж визначений для неї обов’язковий платіж. Такий платіж розраховується індивідуально для кожного домогосподарства і залежить від середньомісячного сукупного доходу на одну особу. Також мають значення майновий стан домогосподарства і норми споживання.
Оформити житлову субсидію може:
У Мінсоцполітики зазначають, що наразі діє спрощений механізм звернення за житловою субсидією, без збирання довідок і витрачання часу на заповнення декларації — людина може подати спрощене звернення, а заяву і декларацію оформить Пенсійний фонд України на підставі інформації, яка наявна з офіційних реєстрах.
Подати спрощене звернення для призначення субсидії (або заяву та декларацію, якщо вирішили подати повний пакет документів) можна:
Якщо подати документи у період:
Нагадаємо, з 1-го жовтня змінюються правила нарахування субсидій — за жовтень вони будуть розраховуватися за 15 днів, незалежно від дати початку опалювального сезону, а її розмір зміниться.
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