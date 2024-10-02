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Коштів у державному бюджеті на виплату субсидій в опалювальному сезону достатньо — Мінсоцполітики

Сьогодні, 20:03 Переглядів: 55

 

В Україні житловими субсидіями та пільгами на оплату житлово-комунальних послуг користується близько 2,8 млн домогосподарств

Коштів, закладених державою у бюджет поточного та наступного років, достатньо, щоб допомогу від держави отримали ті, хто її потребує. 

Про це повідомило Міністерство соціальної політики.

Міністерство також нагадало, що з 1 жовтня розпочався опалювальний сезон 2024/2025 років, який триватиме до 30 квітня. Пенсійний фонд автоматично перерахує розмір субсидій, враховуючи тривалість опалювального сезону.

Наразі близько 2,8 млн домогосподарств вже користуються житловими субсидіями та пільгами на оплату житлово-комунальних послуг. А для тих, хто тільки планує скористатися програмою, в міністерстві нагадують, що субсидія надається домогосподарству, якщо родина сплачує за комунальні послуги більше, ніж визначений для неї обов’язковий платіж. Такий платіж розраховується індивідуально для кожного домогосподарства і залежить від середньомісячного сукупного доходу на одну особу. Також мають значення майновий стан домогосподарства і норми споживання.

Оформити житлову субсидію може:

  • одна з осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні;
  • людина, яка орендує житло на підставі договору оренди;
  • внутрішньо переміщена особа, яка не зареєстрована, але фактично проживає у житловому приміщенні, навіть без укладення договору оренди — у такому випадку до заяви додаються документи, що підтверджують проживання за адресою (наприклад, довідка ВПО); 
  • за заявою опікуна чи піклувальника, неповнолітня дитина, яка залишилася без батьківської опіки або недієздатна особа працездатного віку, над якою встановлено опіку;
  • індивідуальний забудовник, якщо будинок не прийнятий в експлуатацію, але плата за житлово-комунальні послуги вже нараховується.

У Мінсоцполітики зазначають, що наразі діє спрощений механізм звернення за житловою субсидією, без збирання довідок і витрачання часу на заповнення декларації — людина може подати спрощене звернення, а заяву і декларацію оформить Пенсійний фонд України на підставі інформації, яка наявна з офіційних реєстрах.

— Зауважимо, що спрощене звернення варто подавати тим громадянам, в яких не передбачено за їх життєвими обставинами жодних винятків з правил, тобто співпадає кількість зареєстрованих та фактично проживаючих в житловому приміщенні осіб, працездатні особи працюють і своєчасно сплачуються податки тощо, — додають в міністерстві.

Подати спрощене звернення для призначення субсидії (або заяву та декларацію, якщо вирішили подати повний пакет документів) можна:

Якщо подати документи у період:

  • з 1 жовтня до 30 листопада — субсидія призначається з початку опалювального періоду;
  • починаючи з 1 грудня — з того місяця, в якому відбулось звернення.
— Житлова субсидія на оплату комунальних послуг з постачання теплової енергії, постачання та розподілу природного газу, постачання та розподілу електричної енергії для централізованого, автономного та індивідуального опалення розраховується з урахуванням тривалості опалювального сезону з 16 жовтня по 15 квітня включно. Тож фактично перерахунок відбувається з урахуванням цих дат, адже в цей проміжок є послуга опалення, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, з 1-го жовтня змінюються правила нарахування субсидій — за жовтень вони будуть розраховуватися за 15 днів, незалежно від дати початку опалювального сезону, а її розмір зміниться.

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Автор: Віктор Крук
Теги: субсидії бюджет кошти виплати пільги
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