Цими днями євреї на Полтавщині святкують новий рік — свято Рош га-Шана

Сьогодні, 19:16 Переглядів: 146

Цими днями, із 2 до 4 жовтня, євреї Кременчука, Полтавщини, всієї України та світу відзначають світле свято Рош га-Шана. Привітав євреїв зі святом і очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.

На долю українського та єврейського народів випало чимало випробувань. Попри все ми зберігаємо віру у світле майбутнє та молимося за мир і безпеку. Вітаємо єврейську громаду Полтавщини та всіх євреїв зі святом. Щасливого і солодкого Нового року! — пише Пронін.

Начальник ПОВА Філіп Пронін та його заступник Антон Чубенко приєдналися до святкової храмової служби у синагозі.

Свято Рош га-Шана — це єврейський новий рік. Це свято символізує підготовку до Божого благословення. Дає час для глибоких роздумів про власні вчинки та усвідомленого прагнення змін на краще.

Євреї святкують Рош га-Шана на честь створення світу. Ці дні символізують завершення минулого року та початок нового. Нині ж, за єврейським літочисленням, настає 5785-ий рік з моменту створення світу.

Фіксованих дат у свята немає — цьогоріч воно припало на 2-4 жовтня. Зазвичай його святкують у вересні-жовтні, у перший день місяця тишрей за місячним іудейським календарем.

Нагадаємо, єврейська община є і в Кременчуці. Щорічно у місті на Хануку (свято перемоги світла над темрявою) запалюють святкову менору — символ свята.

«Кременчуцький Телеграф» поспілкувався із головним рабином Кременчуцького регіону та дізнався про традиції Хануки і що таке менора.