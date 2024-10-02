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Де у четвер у Кременчуці не буде світла: перелік адрес

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 185

 Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У четвер, 3-го жовтня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 6.00 до 18.00:

  • вул. Олексія Древаля, 188-190.
  • вул. Чернігівська, 1-23.
  • вул. Академіка Герасимовича,
  • вул. Білецьківська,
  • вул. Гайдамацька,
  • вул. Івана Чорнобаби,
  • вул. Народних Ополченців,
  • вул. Пілотів,
  • вул. Гетьмана Сагайдачного,
  • вул. Чумацький Шлях,
  • вул. Ярослава Мудрого.
  • пров. Гарматний,
  • пров. Калиновий,
  • пров. Криворізький,
  • пров. Урожайний.
  • проїзд Ополченський,
  • проїзд Пілотів,
  • туп. Урожайний.

З 8.00 до 19.00:

  • с. Потоки.
  • с. Мала Кохнівка.

З 8.00 до 18.00:

  • вул. Вадима Бойка, 6/15.
  • вул. Квітки Цісик, 2-16.
  • вул. Лебедина, 17-74.
  • вул. Лікаря Парнети, 2-12А, 37-67.
  • проїзд Травневий, 3-7/51.
  • вул. Київська, 65Б.
  • вул. Антоненка-Давидовича, 2-38.
  • вул. Володимира Вернадського, 57-80.
  • вул. Дніпрової Чайки, 1/10-31.
  • вул. Портова, 3-26/6.
  • вул. Правобережна, 33.
  • пров. Придніпровський, 2-19.
  • вул. Східна, 3.
  • вул. Шістдесятників, 1-26/2.
  • просп. Лесі Українки, 39-76.

З 8.00 до 17.00:

  • вул. Івана Приходька, 1А-14.
  • пров. Літературний, 3.
  • пров. Господарський, 7-12.
  • проїзд Зерновий, 2/18-8/7.
  • вул. Івана Багряного, 22/3-38/18.
  • вул. Катерини Білокур, 2-31.
  • вул. Льва Орнштейна, 7-30.
  • проїзд Польський, 5-14/1.
  • пров. Четвертого Універсалу, 1-8.
  • вул. Виноградна, 15-20.
  • вул. І. Франка, 13-40.
  • вул. Насосна, 2/25-58.
  • пров. Насосний, 3-22.
  • вул. Максима Березовського, 27-45.
  • вул. Республіканська, 20-36.
  • пров. Ущинського, 1-12.
  • пров. Крюківський, 4-12.
  • туп. 1-й Деповський, 3-8.
  • туп. 2-й Деповський, 3-7.
  • вул. Деповська, 1-57.
  • вул. Запорізька, 7-12.
  • вул. Миколи Кучми, 1/4-54.
  • вул. Редутна, 27-37/14.
  • пров. Сковороди, 2-8.
  • пров. Столярний, 43-57.
  • вул. Фурштадська, 1-25.
  • вул. Миколи Кучми, 23-46.
  • пров. Миклухо-Маклая, 1-16.
  • вул. Сержанта Мельничука, 96-139.
  • вул. Українська, 5.
  • вул. Тараса Шевченка, 11, 13.
  • вул. Богдана Хмельницького, 172/1-210/2.
  • вул. Кільцева, 3-11.
  • вул. Нескорених, 4-16.
  • вул. Пирогова, 3-8/10.
  • проїзд Тараса Трясила, 1-7.
  • пров. Архипа Тесленка, 23-29.
  • вул. Капітана Трусова, 84-86.
  • вул. Майора Пугача, 88.
  • вул. Республіканська, 98-138.
  • вул. Василя Сліпака, 54-91.
  • вул. Віталія Базилевського, 20-32.
  • вул. Олександрійська, 6-23.
  • вул. Івана Приходька, 104-108.
  • проїзд Тупиковий, 1-7.
  • пров. Івана Приходька, 110.
  • пров. Новогеоргіївський, 10А.
  • пров. Парковий, 2Б-20/2.
  • пров. Ударний, 2Б-16.
  • вул. Щаслива, 2-40.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: Полтаваобленерго планові відключення
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