Де у четвер у Кременчуці не буде світла: перелік адрес
Сьогодні, 19:01
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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи
У четвер, 3-го жовтня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 6.00 до 18.00:
- вул. Олексія Древаля, 188-190.
- вул. Чернігівська, 1-23.
- вул. Академіка Герасимовича,
- вул. Білецьківська,
- вул. Гайдамацька,
- вул. Івана Чорнобаби,
- вул. Народних Ополченців,
- вул. Пілотів,
- вул. Гетьмана Сагайдачного,
- вул. Чумацький Шлях,
- вул. Ярослава Мудрого.
- пров. Гарматний,
- пров. Калиновий,
- пров. Криворізький,
- пров. Урожайний.
- проїзд Ополченський,
- проїзд Пілотів,
- туп. Урожайний.
З 8.00 до 19.00:
- с. Потоки.
- с. Мала Кохнівка.
З 8.00 до 18.00:
- вул. Вадима Бойка, 6/15.
- вул. Квітки Цісик, 2-16.
- вул. Лебедина, 17-74.
- вул. Лікаря Парнети, 2-12А, 37-67.
- проїзд Травневий, 3-7/51.
- вул. Київська, 65Б.
- вул. Антоненка-Давидовича, 2-38.
- вул. Володимира Вернадського, 57-80.
- вул. Дніпрової Чайки, 1/10-31.
- вул. Портова, 3-26/6.
- вул. Правобережна, 33.
- пров. Придніпровський, 2-19.
- вул. Східна, 3.
- вул. Шістдесятників, 1-26/2.
- просп. Лесі Українки, 39-76.
З 8.00 до 17.00:
- вул. Івана Приходька, 1А-14.
- пров. Літературний, 3.
- пров. Господарський, 7-12.
- проїзд Зерновий, 2/18-8/7.
- вул. Івана Багряного, 22/3-38/18.
- вул. Катерини Білокур, 2-31.
- вул. Льва Орнштейна, 7-30.
- проїзд Польський, 5-14/1.
- пров. Четвертого Універсалу, 1-8.
- вул. Виноградна, 15-20.
- вул. І. Франка, 13-40.
- вул. Насосна, 2/25-58.
- пров. Насосний, 3-22.
- вул. Максима Березовського, 27-45.
- вул. Республіканська, 20-36.
- пров. Ущинського, 1-12.
- пров. Крюківський, 4-12.
- туп. 1-й Деповський, 3-8.
- туп. 2-й Деповський, 3-7.
- вул. Деповська, 1-57.
- вул. Запорізька, 7-12.
- вул. Миколи Кучми, 1/4-54.
- вул. Редутна, 27-37/14.
- пров. Сковороди, 2-8.
- пров. Столярний, 43-57.
- вул. Фурштадська, 1-25.
- вул. Миколи Кучми, 23-46.
- пров. Миклухо-Маклая, 1-16.
- вул. Сержанта Мельничука, 96-139.
- вул. Українська, 5.
- вул. Тараса Шевченка, 11, 13.
- вул. Богдана Хмельницького, 172/1-210/2.
- вул. Кільцева, 3-11.
- вул. Нескорених, 4-16.
- вул. Пирогова, 3-8/10.
- проїзд Тараса Трясила, 1-7.
- пров. Архипа Тесленка, 23-29.
- вул. Капітана Трусова, 84-86.
- вул. Майора Пугача, 88.
- вул. Республіканська, 98-138.
- вул. Василя Сліпака, 54-91.
- вул. Віталія Базилевського, 20-32.
- вул. Олександрійська, 6-23.
- вул. Івана Приходька, 104-108.
- проїзд Тупиковий, 1-7.
- пров. Івана Приходька, 110.
- пров. Новогеоргіївський, 10А.
- пров. Парковий, 2Б-20/2.
- пров. Ударний, 2Б-16.
- вул. Щаслива, 2-40.
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