Де у четвер у Кременчуці не буде світла: перелік адрес

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У четвер, 3-го жовтня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». З 6.00 до 18.00: вул. Олексія Древаля, 188-190.

вул. Чернігівська, 1-23.

вул. Академіка Герасимовича,

вул. Білецьківська,

вул. Гайдамацька,

вул. Івана Чорнобаби,

вул. Народних Ополченців,

вул. Пілотів,

вул. Гетьмана Сагайдачного,

вул. Чумацький Шлях,

вул. Ярослава Мудрого.

пров. Гарматний,

пров. Калиновий,

пров. Криворізький,

пров. Урожайний.

проїзд Ополченський,

проїзд Пілотів,

туп. Урожайний. З 8.00 до 19.00: с. Потоки.

с. Мала Кохнівка. З 8.00 до 18.00: вул. Вадима Бойка, 6/15.

вул. Квітки Цісик, 2-16.

вул. Лебедина, 17-74.

вул. Лікаря Парнети, 2-12А, 37-67.

проїзд Травневий, 3-7/51.

вул. Київська, 65Б.

вул. Антоненка-Давидовича, 2-38.

вул. Володимира Вернадського, 57-80.

вул. Дніпрової Чайки, 1/10-31.

вул. Портова, 3-26/6.

вул. Правобережна, 33.

пров. Придніпровський, 2-19.

вул. Східна, 3.

вул. Шістдесятників, 1-26/2.

просп. Лесі Українки, 39-76. З 8.00 до 17.00: вул. Івана Приходька, 1А-14.

пров. Літературний, 3.

пров. Господарський, 7-12.

проїзд Зерновий, 2/18-8/7.

вул. Івана Багряного, 22/3-38/18.

вул. Катерини Білокур, 2-31.

вул. Льва Орнштейна, 7-30.

проїзд Польський, 5-14/1.

пров. Четвертого Універсалу, 1-8.

вул. Виноградна, 15-20.

вул. І. Франка, 13-40.

вул. Насосна, 2/25-58.

пров. Насосний, 3-22.

вул. Максима Березовського, 27-45.

вул. Республіканська, 20-36.

пров. Ущинського, 1-12.

пров. Крюківський, 4-12.

туп. 1-й Деповський, 3-8.

туп. 2-й Деповський, 3-7.

вул. Деповська, 1-57.

вул. Запорізька, 7-12.

вул. Миколи Кучми, 1/4-54.

вул. Редутна, 27-37/14.

пров. Сковороди, 2-8.

пров. Столярний, 43-57.

вул. Фурштадська, 1-25.

вул. Миколи Кучми, 23-46.

пров. Миклухо-Маклая, 1-16.

вул. Сержанта Мельничука, 96-139.

вул. Українська, 5.

вул. Тараса Шевченка, 11, 13.

вул. Богдана Хмельницького, 172/1-210/2.

вул. Кільцева, 3-11.

вул. Нескорених, 4-16.

вул. Пирогова, 3-8/10.

проїзд Тараса Трясила, 1-7.

пров. Архипа Тесленка, 23-29.

вул. Капітана Трусова, 84-86.

вул. Майора Пугача, 88.

вул. Республіканська, 98-138.

вул. Василя Сліпака, 54-91.

вул. Віталія Базилевського, 20-32.

вул. Олександрійська, 6-23.

вул. Івана Приходька, 104-108.

проїзд Тупиковий, 1-7.

пров. Івана Приходька, 110.

пров. Новогеоргіївський, 10А.

пров. Парковий, 2Б-20/2.

пров. Ударний, 2Б-16.

вул. Щаслива, 2-40.

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