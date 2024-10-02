«Ми — українці»: національний хор імені Григорія Верьовки представив грандіозну програму для кременчужан

Сьогодні, 18:50 Переглядів: 147

Головна культурна місія хору імені Григорія Верьовки — розкривати світові красу та одухотвореність української народної пісні, танцю та музики

У середу, 2 жовтня, у Кременчуцькому міському палаці культури відбулася концертна програма хору імені Григорія Верьовки, створена до 80-річного ювілею колективу.

Зал МПК був заповнений шанувальниками якісної музики. Перед виступом глядачам розповіли історію хору, а також підкреслили, що нова програма — це унікальне шоу в історії українського мистецтва. В ньому поєднані культурний скарб, який несе в собі хор Верьовки, і сучасні мультимедійні технології. Це шоу сповнене неймовірною кількістю колаборацій, музичних і візуальних експериментів.

На сцені дійсно розвернулася грандіозна концертна програма. Артисти виконували відомі народні пісні, танці, оркестрові твори та вокально-хореографічні композиції — «Несе Галя воду», «Туман яром», «Ой, хмелю», «Козачок з бубнами», «Святковий гопак», «Запорожці», «Аркан» та інші.

Глядачі із задоволенням підспівували знайомі пісні. Кожен виступ зустрічали оваціями та супроводжували криками «Браво!»

Хор сильно вразив глядачів своїм різноманіттям голосів, синхронністю рухів та музичною виразністю. Особливу увагу привернули обрядові пісні та жартівливі хорові сценки, що додавали святкового настрою.

Колектив в черговий раз довів, що заслужено має звання найвидатнішого хорового колективу України. Він налічує понад 150 учасників. Його творчість вражає своєю самобутністю, високою художньою майстерністю, фантастичним розмаїттям голосів.