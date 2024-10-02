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Кременчужан кличуть до бібліотеки послухати про відомі родини міста (афіша)

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 83

 

Працівники бібліотеки та музею продовжують цикл зустрічей «Цікаві історії із запасників музею»

У четвер, 3 жовтня, кременчужан та гостей міста кличуть до бібліотеки, аби дізнатися цікаві історії про відомі родини Кременчука, які залишили слід в історії міста. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомили працівники бібліотеки.

Захід відбудеться у рамках циклу «Цікаві історії із запасників музею», який проводять представники Кременчуцької міської публічної бібліотеки та спільно із працівниками Кременчуцького краєзнавчого музею.

Директорка музею Алла Гайшинська розповість відвідувачам про відомі кременчуцькі родини, які зробили неабиякий вклад в історію та розвиток міста — Поддєрьогіни, Рабіновичі, Зейпти, Ізюмови, Чуркіни.

Відбудеться захід у четвер, 3 жовтня, о 16.00 у приміщенні абонемента бібліотеки-філії № 2 за адресою вул. Соборна, 11.

Вхід на зустріч вільний.

Нагадаємо, у лютому журналісти «Кременчуцького Телеграфа» відвідали одну із зустрічей цього циклу. Тоді Алла Гайшинська розповідала про цікаві експонати музею — наприклад, про солдатську ложку часів Першої світової війни та портрет Шевченка часів Другої світової.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: афіша бібліотека музей історія Кременчука родини Алла Гайшинська
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