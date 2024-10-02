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Надзвичайні новини

У центрі Кременчука на перехресті ДТП — очевидці

Сьогодні, 22:18 Переглядів: 107

 

Рух на дорозі частково ускладнений 

Сьогодні, 2 жовтня, близько 22.00 у центрі Кременчука на перехресті вулиць Соборної та Академіка Маслова сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це журналістам «Кременчуцького Телеграфа» повідомили очевидці з місця події.

 

За попередніми даними, на перехресті зіткнулися два легковики. Інформації про постраждалих наразі немає.

На місці події працюють патрульні для оформлення усіх матеріалів аварії.

 

Рух перехрестям частково ускладнений, тож водіям варто зважати на це при плануванні маршруту у тому напрямку.

Нагадаємо, днями у Градизьку Mercedes зіткнувся із велосипедистом: 71-річного чоловіка госпіталізували.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: аварія ДТП перехрестя
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