«Довідник безбар'єрності»: правила безбар'єрної мови та багато іншого

Сьогодні, 07:03 Переглядів: 103

Три роки тому в Україні створено «Довідник безбар'єрності»

Щоб не ображати людей, які мають інвалідність, не навішувати ярликів та вміти коректно спілкуватися, важливо розуміти, як це правильно робити. Допомогти в цьому може «Довідник безбар’єрності», започаткований в Україні три роки тому. Це — гід з коректного спілкування, у якому зафіксовані норми безбар’єрної мови. Він створений за ініціативи першої леді Олени Зеленської у співпраці з громадськими організаціями, правозахисниками, психологами, батьками, що виховують дітей з інвалідністю, українськими та міжнародними експертами.

Структура Довідника включає в себе чотири розділи: «Складові безбар’єрності», «Правила мови», «Словник» та «Безбар’єрний календар».

Розділ «Складові безбар’єрності» простою та доступною мовою розкриває, що таке бар’єри, стереотипи, інклюзія, залучення, недискримінація, толерантність, прийняття, доступність, гендерна рівність, універсальний дизайн тощо.

У розділі «Правила мови» наведені та пояснені принципи безбар’єрної мови — мови, у якій відсутні слова, фрази, що демонструють упереджене, стереотипне або дискримінаційне ставлення до людини.

У розділі «Словник» зібрані поняття, які некоректно вживати стосовно різних людей. Тут пропонуються варіанти, як говорити правильно і пояснюється, чому саме так.

Розділ «Безбар’єрний календар» розповідає про важливі дати, визначні й пам’ятні дні та пояснює, як їх відзначати, та коли привітання є недоречними.

«Довідник безбар’єрності» доступний за посиланням. Тож, час читати й вчитися коректному спілкуванню.