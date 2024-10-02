У Градизьку Mercedes зіткнувся із велосипедистом: 71-річного чоловіка госпіталізували

Сьогодні, 10:56 Переглядів: 92

Учора, 1 жовтня, в селищі Градизьк Кременчуцького району сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій травмувався велосипедист. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини з посиланням на Кременчуцьке райуправління поліції.

За попередньою інформацією слідства, автомобіль Mercedes Benz, під керуванням 50-річного водія, зіткнувся із велосипедом, яким керував 71-річний чоловік. Унаслідок ДТП велосипедиста госпіталізували з травмами.

За цим фактом слідчим підрозділом поліції вирішується питання щодо відкриття провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому травми середнього ступеня тяжкості) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 28 вересня у Малій Кохнівці під Кременчуком автівка збила велосипедиста — чоловік загинув на місці ДТП.