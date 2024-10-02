Дружнє чаювання для людей старшого віку з молодою душею

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У вівторок, 1 жовтня, відзначався Міжнародний день людей похилого віку

На честь цього дня Кременчуцький міський осередок Союзу осіб з інвалідністю України організував зустріч та чаювання для людей старшого віку, яких в осередку називають «Сеньйори». Про це повідомили в громадській організації.

Зустріч відбулася в кав’ярні «Львівська майстерня шоколаду». Гостей чекали різні сорти чаю, тістечка, екскурсія в історію шоколаду та теплий прийом.

Присутніх привітали голова організації Андрій Мельник, його заступник Надія Святецька та господарка закладу пані Марина.

Гості підготували маленький концерт. Гармоніст Борис Гамацький виконав низку чудових українських мелодій та пісень. Один із засновників товариства Володимир Персанов розповів вірші про чай. Володимир Зайченко, Тетяна Іващенко та Надія Святецька з натхненням читали улюблені вірші. Олександра Отян та Неля Гамацька віртуозно продемонстрували танцювальні навички.

Кожен з тих, хто виступав, отримав шоколадні подарунки.

— Та хіба це люди похилого віку?! Це молоді хлопці й дівчата, які гарно співають, гарно танцюють, а ще можуть поділитися своїм багатим життєвим досвідом, посмішками, життєвою силою та оптимізмом, — зазначила одна з учасниць заходу.

Президія Ради Кременчуцького міського осередку ВО «Союз осіб з інвалідністю України» та Центр «Інклюзії «18+» сердечно дякують адміністрації кав’ярні «Львівська майстерня шоколаду» за теплий прийом і підтримку свята.