Микола Корецький
Пляж на території мікрорайону «Озерний» приведений до ладу та розширений
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Соціальний захист

Дружнє чаювання для людей старшого віку з молодою душею

Сьогодні, 11:35 Переглядів: 1

У вівторок, 1 жовтня, відзначався Міжнародний день людей похилого віку

На честь цього дня Кременчуцький міський осередок Союзу осіб з інвалідністю України організував зустріч та чаювання для людей старшого віку, яких в осередку називають «Сеньйори». Про це повідомили в громадській організації.

Зустріч відбулася в кав’ярні «Львівська майстерня шоколаду». Гостей чекали різні сорти чаю, тістечка, екскурсія в історію шоколаду та теплий прийом.

Присутніх привітали голова організації Андрій Мельник, його заступник Надія Святецька та господарка закладу пані Марина.

Гості підготували маленький концерт. Гармоніст Борис Гамацький виконав низку чудових українських мелодій та пісень. Один із засновників товариства Володимир Персанов розповів вірші про чай. Володимир Зайченко, Тетяна Іващенко та Надія Святецька з натхненням читали улюблені вірші. Олександра Отян та Неля Гамацька віртуозно продемонстрували танцювальні навички.

Кожен з тих, хто виступав, отримав шоколадні подарунки.

 

— Та хіба це люди похилого віку?! Це молоді хлопці й дівчата, які гарно співають, гарно танцюють, а ще можуть поділитися своїм багатим життєвим досвідом, посмішками, життєвою силою та оптимізмом, — зазначила одна з учасниць заходу.

Президія Ради Кременчуцького міського осередку ВО «Союз осіб з інвалідністю України» та Центр «Інклюзії «18+» сердечно дякують адміністрації кав’ярні «Львівська майстерня шоколаду» за теплий прийом і підтримку свята.

ПО ТЕМІ:

У Кременчуці створять Центр інклюзії «18+»

В Кременчуці відбудеться фестиваль «Сильні духом» — підготовка розпочата

В Україні проживає понад 108 тисяч довгожителів, а 1316 з них вже перейшли віковий рубіж

0
Автор: Мирослава Українська
Теги: день людей похилого віку Союз осіб з інвалідністю Сеньори майстерня шоколаду
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 32 від 8 серпня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 31 від 1 серпня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 30 від 25 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 29 від 18 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 28 від 11 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх