Жителька Кременчука Олена Винник відсвяткувала 100-річчя
Сьогодні, 12:03
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Вона виховала двох дітей та святкувала ювілей у колі родини
Жителька Кременчука Олена Винник відсвяткувала 100-річчя. З ювілеєм її привітав міський голова Віталій Малецький, повідомила пресслужба мерії.
Олена Федорівна пережила дві війни — Другу світову та сучасну війну з Росією, але зберігає оптимізм і щодня молиться за мир в Україні та своєму рідному місті. Разом із чоловіком вона виховала двох дітей і відзначила ювілей у колі близьких, серед яких діти та онуки.
Зазначимо, що в рамках програми «Турбота» жителі Кременчуцької громади, яким виповнилося 95 років і більше, отримують щомісячну стипендію міського голови: 800 грн для тих, кому виповнилося 95 років, і 1300 грн для столітніх жителів.
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