Жителька Кременчука Олена Винник відсвяткувала 100-річчя. З ювілеєм її привітав міський голова Віталій Малецький, повідомила пресслужба мерії.

Олена Федорівна пережила дві війни — Другу світову та сучасну війну з Росією, але зберігає оптимізм і щодня молиться за мир в Україні та своєму рідному місті. Разом із чоловіком вона виховала двох дітей і відзначила ювілей у колі близьких, серед яких діти та онуки.

Зазначимо, що в рамках програми «Турбота» жителі Кременчуцької громади, яким виповнилося 95 років і більше, отримують щомісячну стипендію міського голови: 800 грн для тих, кому виповнилося 95 років, і 1300 грн для столітніх жителів.