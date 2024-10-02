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Жителька Глобинської громади, яка зарізала чоловіка й пограбувала сусіда, проведе 8 років за ґратами

Сьогодні, 12:28 Переглядів: 279

 Наразі вона перебуває під вартою

Жительку Глобинської громади засудили до 8 років позбавлення волі за нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть її чоловіка, а також за майнові злочини проти сусіда. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомили у Глобинській окружній прокуратурі.

У червні 2022 року 49-річна жителька селища Великі Кринки під час сварки після розпиття алкогольних напоїв вдарила чоловіка ножем у живіт. Чоловік помер у лікарні за кілька днів. Крім того, жінка пограбувала 68-річного сусіда, відкрито викравши його майно.

Її дії кваліфікували за ч. 2 ст. 121 (тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) та ч. 4 ст. 186 (грабіж, вчинений в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Глобинський районний суд визнав жінку винною та призначив їй покарання у вигляді 8 років позбавлення волі. Наразі вона перебуває під вартою.

Нагадаємо, що нещодавно жінку з Диканьки, яка зарізала співмешканця, взяли під варту.

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Автор: Руслана Горгола Джерело фото: magnolia-tv.com
Теги: ножове поранення грабіж Глобине прокуратура
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