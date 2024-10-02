У Полтаві Toyota зіткнулась з велосипедистом: 51-річний чоловік у лікарні

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1 жовтня, близько 18.00 у Полтаві на перехресті провулка Братів Зерових та вулиці Героїв АТО сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.

За попередньою інформацією слідства, Toyota Camry, під керуванням 20-річного жителя Одеської області, зіткнувся із велосипедом, яким керував 51-річний місцевий житель.

Постраждалого велосипедиста ушпиталили.

За цим фактом слідчий підрозділ поліції розпочав кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому травми середнього ступеня тяжкості) Кримінального кодексу України.

Обставини та причини ДТП з’ясовує слідство.

Нагадаємо, учора у Градизьку автомобіль Mercedes Benz зіткнувся із велосипедистом - 71-річного чоловіка госпіталізували.

А 28 вересня у Малій Кохнівці під Кременчуком автівка збила велосипедиста — чоловік загинув на місці ДТП.