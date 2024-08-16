Жінку з Диканьки, яка зарізала співмешканця, взяли під варту — прокуратура

Сьогодні, 14:37 Переглядів: 164

Жительці Диканської тергромади, яку підозрюють у вбивстві співмешканця, повідомили про підозру та взяли під варту без права внесення застави. Про це повідомила пресслужба прокуратури Полтавщини.

Наразі встановлено, що у ніч із 13 на 14 серпня під час спільного вживання алкоголю через ревнощі між співмешканцями виник конфлікт, під час якого 41-річна жінка вдарила 46-річного чоловіка ножем у живіт. Чоловік помер на місці. Жінка самостійно викликала правоохоронців. Їй оголосили підозру в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України). Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Нагадаємо, у червні кременчужанка під час сварки вдарила чоловіка ножем.