На Полтавщині жінка зарізала співмешканця

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Тепер їй загрожує до 15 років за ґратами

14 серпня близько 5.30 у Диканській громаді жінка вдома зарізала 46-річного співмешканця, повідомляє пресслужба поліції.

Поліція затримала 41-річну підозрювану. Попередньо правоохоронці встановили, що поранення чоловік отримав під час спільного дозвілля зі співмешканкою. Тіло загиблого направили на судово-медичну експертизу.

— Жінку затримали. Слідчі готують їй повідомлення про підозру та клопотання про обрання запобіжного заходу — тримання під вартою, — розповів начальник сектору поліцейської діяльності № 2 Сергій Ярош.

За цим фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.

Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у червні кременчужанка під час сварки вдарила чоловіка ножем.