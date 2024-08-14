На Полтавщині жінка зарізала співмешканця

14 серпня близько 5.30 у Диканській громаді жінка вдома зарізала 46-річного співмешканця, повідомляє пресслужба поліції.
Поліція затримала 41-річну підозрювану. Попередньо правоохоронці встановили, що поранення чоловік отримав під час спільного дозвілля зі співмешканкою. Тіло загиблого направили на судово-медичну експертизу.
За цим фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.
Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.
Нагадаємо, у червні кременчужанка під час сварки вдарила чоловіка ножем.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.