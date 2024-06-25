Кременчужанка під час сварки вдарила чоловіка ножем

24 червня у Кременчуці на вулиці Покровська чоловік отримав ножове поранення. Поліціянтів про це сповістили медики.
Як повідомили у пресслужбі поліції, на місці працювали слідчо-оперативна група, оперативники та криміналісти.
За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.
Як повідомила пресофіцерка Кременчуцького районного управління поліції Анна Васенко, чоловік отримав проникаюче поранення черевної порожнини. Прооперований стан чоловіка оцінюють як середньої тяжкості.
Нагадаємо, нещодавно у Лубнах чоловік вдарив жінку ножем у живіт.
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