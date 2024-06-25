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Кременчужанка під час сварки вдарила чоловіка ножем

Сьогодні, 12:36 Переглядів: 256

 

Він у лікарні

24 червня у Кременчуці на вулиці Покровська чоловік отримав ножове поранення. Поліціянтів про це сповістили медики. 

Як повідомили у пресслужбі поліції, на місці працювали слідчо-оперативна група, оперативники та криміналісти.

— Поліцейські встановили, що 33-річна місцева мешканка під час сварки вдарила ножем 43-річного чоловіка. Потерпілого госпіталізували. Вирішується питання щодо повідомлення фігурантці про підозру та обрання їй запобіжного заходу, — розповів Сергій Рекун, заступник начальника поліції Полтавщини.

За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

Як повідомила пресофіцерка Кременчуцького районного управління поліції Анна Васенко, чоловік отримав проникаюче поранення черевної порожнини. Прооперований стан чоловіка оцінюють як середньої тяжкості. 

Нагадаємо, нещодавно у Лубнах чоловік вдарив жінку ножем у живіт.

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Автор: Руслана Горгола Джерело фото: magnolia-tv.com
Теги: ножове поранення
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