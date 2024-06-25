Шлюб по відеозв'язку: в Україні перші пари одружилися за допомогою застосунку «Дія»

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На минулих вихідних за допомогою відеозв'язку одружилися перші три пари

Минулих вихідних перші три пари одружилися у режимі відеозв’язку через застосунок «Дія». Про це у своєму телеграм-каналі повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

— Шлюб по відеозвʼязку — це буквально й без перебільшень революція у сфері державних послуг, і цими вихідними три пари розписалися в Дії. Бета-тест це завжди трепетно й відповідально, тому команда Дії провела в цифровому ДРАЦСі вихідні, — пише Федоров.

Першою парою, яка одружилася онлайн, стали активіст, військовий, народний депутат Роман Лозинський і фахівчиня із соціальних та поведінкових комунікацій, викладачка Українського Католицького Університету Світлана Кісільова. Пара під час розпису була поруч, проте обрали такий спосіб одруження через свою пристрасть до інновацій.



