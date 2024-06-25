Шлюб по відеозв'язку: в Україні перші пари одружилися за допомогою застосунку «Дія»

Минулих вихідних перші три пари одружилися у режимі відеозв’язку через застосунок «Дія». Про це у своєму телеграм-каналі повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Першою парою, яка одружилася онлайн, стали активіст, військовий, народний депутат Роман Лозинський і фахівчиня із соціальних та поведінкових комунікацій, викладачка Українського Католицького Університету Світлана Кісільова. Пара під час розпису була поруч, проте обрали такий спосіб одруження через свою пристрасть до інновацій.
За словами Михайла Федорова, першими одруження онлайн протестують 2,5 тисячі пар. Після цього сервіс одружитися по відеозв’язку зможуть усі.
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