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Шлюб по відеозв'язку: в Україні перші пари одружилися за допомогою застосунку «Дія»

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 151

 

На минулих вихідних за допомогою відеозв'язку одружилися перші три пари

Минулих вихідних перші три пари одружилися у режимі відеозв’язку через застосунок «Дія». Про це у своєму телеграм-каналі повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

— Шлюб по відеозвʼязку — це буквально й без перебільшень революція у сфері державних послуг, і цими вихідними три пари розписалися в Дії. Бета-тест це завжди трепетно й відповідально, тому команда Дії провела в цифровому ДРАЦСі вихідні, — пише Федоров.

Першою парою, яка одружилася онлайн, стали активіст, військовий, народний депутат Роман Лозинський і фахівчиня із соціальних та поведінкових комунікацій, викладачка Українського Католицького Університету Світлана Кісільова. Пара під час розпису була поруч, проте обрали такий спосіб одруження через свою пристрасть до інновацій.


— Спочатку ми думали, що ключова аудиторія послуги — пари на відстані, а Роман та Світлана вигадали інше застосування сервісу — поєднали онлайн-церемонію та офлайн-весілля, — додає міністр.

За словами Михайла Федорова, першими одруження онлайн протестують 2,5 тисячі пар. Після цього сервіс одружитися по відеозв’язку зможуть усі.

— Україна — перша країна у світі, де не треба буде ходити в ДРАЦС, щоб сказати коханій людині «Так». Перша країна у світі, яка дає змогу одружитися навіть парі на відстані. Незалежно від того, відстань вимірюється містами чи материками, — наголошує Федоров.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: diia.gov.ua Джерело відео: Михайло Федоров
Теги: одруження шлюб Дія відео
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