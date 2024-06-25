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На Полтавщині чоловік викрав з двору Citroen

Сьогодні, 12:59 Переглядів: 208

 

Але його знайшли недалеко від місця злочину

25 червня поліція Полтавщини знайшла викрадену автівку. Близько 8.00 до правоохоронців звернулася 57-річна мешканка села Петрівка Полтавського району, яка повідомила про зникнення легкового автомобіля Citroen Berlingo з її двору.

Як розповів Сергій Рекун, заступник начальника поліції Полтавщини, поліцейські знайшли автомобіль неподалік від місця зникнення, а невдовзі встановили й особу викрадача. Ним виявився 26-річний місцевий мешканець. Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст.289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, у квітні на Полтавщині поліція знайшла викрадений ВАЗ.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: угон викрадення авто
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