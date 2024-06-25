На деяких річках Полтавщини спостерігається маловоддя

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 160

Зниження рівня води спостерігається у середніх та малих річках області

У середніх та малих річках та Полтавщині впродовж минулого тижня спостерігалося маловоддя. Про це повідомляють у пресслужбі Регіонального офісу водних ресурсів.

Спеціалісти офісу повідомляють, що станом на 21 червня ці річки по витратах і рівнях води наблизилися до значень маловоддя, або ж гідрологічної посухи.

Менша за норму (50-79%) спостерігається водність на річках Сула, Псел (суббасейн Середнього Дніпра).

Значно меншою за норму (22-47%) спостерігається водність на річці Ворскла (суббасейн Середнього Дніпра).

Близька до норми (82-122%) спостерігається водність на річці Оріль (суббасейн Нижнього Дніпра).

Водосховища регіону наповнені в середньому на 50%. У межах суббасейну Середнього Дніпра цей показник становить 63%. Водосховища басейну р. Оріль суббасейну Нижнього Дніпра в межах області наповнені в середньому на 52%.