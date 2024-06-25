На Полтавщині двоє правоохоронців торгували метадоном та іншими наркотиками

Сьогодні, 13:08 Переглядів: 314

На Полтавщині судитимуть двох правоохоронців із Лубенського району, які намагалися налагодити схему торгівлі метадоном та іншиим важкими наркотиками. Про це повідомляють у пресслужбі Державного бюро розслідувань.

За даними правоохоронців, обвинувачені придбали на «чорному ринку» партію метадону і димедролу, а потім вийшли на місцевого мешканця і запропонували йому продавати їхні наркотики. Для початку чоловікові передали близько 100 таблеток метадону.

Фахівцям ДБР вдалося запобігти потраплянню цих наркотиків до потенційних покупців. Під час обшуків у обвинувачених правоохоронці виявили ще частину наркотиків, а в одного із чоловіків знайшли також гранату, патрони до автомата та пістолет.

Одного з чоловіків обвинувачують у незаконному придбанні та збуті наркотиків за попередньою змовою групою осіб у великому розмірі та у незаконному поводженні зі зброєю (ч.ч. 1, 2 ст. 307, ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України).

Другого чоловіка судитимуть за незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту та незаконний збут наркотичних засобів за попередньою змовою групою осіб у великому розмірі (ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України).

Чоловікам загрожує до десяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно правоохоронці затримали кременчужанина, який продавав психотропні речовини.