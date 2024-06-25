Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Микола Корецький
Нове футбольне поле відкрили на Петрівці!
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Богдан Лазоренко
Що чекає на Кременчук після перемоги і виборів? Далі говоримо про Малецького та адмінресурс. Частина третя
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині двоє правоохоронців торгували метадоном та іншими наркотиками

Сьогодні, 13:08 Переглядів: 314

 

Слідчі передали справу щодо правоохоронців до суду

На Полтавщині судитимуть двох правоохоронців із Лубенського району, які намагалися налагодити схему торгівлі метадоном та іншиим важкими наркотиками. Про це повідомляють у пресслужбі Державного бюро розслідувань.

За даними правоохоронців, обвинувачені придбали на «чорному ринку» партію метадону і димедролу, а потім вийшли на місцевого мешканця і запропонували йому продавати їхні наркотики. Для початку чоловікові передали близько 100 таблеток метадону.

Фахівцям ДБР вдалося запобігти потраплянню цих наркотиків до потенційних покупців. Під час обшуків у обвинувачених правоохоронці виявили ще частину наркотиків, а в одного із чоловіків знайшли також гранату, патрони до автомата та пістолет.

 

Одного з чоловіків обвинувачують у незаконному придбанні та збуті наркотиків за попередньою змовою групою осіб у великому розмірі та у незаконному поводженні зі зброєю (ч.ч. 1, 2 ст. 307, ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України).

Другого чоловіка судитимуть за незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту та незаконний збут наркотичних засобів за попередньою змовою групою осіб у великому розмірі (ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України).

 

Чоловікам загрожує до десяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно правоохоронці затримали кременчужанина, який продавав психотропні речовини.

1
Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Державне бюро розслідувань
Теги: правоохоронці наркотики торгівля ДБР суд
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 25 від 20 червня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 24 від 13 червня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 23 від 6 червня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 22 від 30 травня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 21 від 23 травня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх