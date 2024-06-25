Підтримували окупацію України: на Полтавщині правоохоронці затримали двох проросійських агітаторок

Сьогодні, 13:33 Переглядів: 544 Коментарів: 1

Представники Служби безпеки України затримали двох мешканок Полтавської області, які підтримували окупацію України. Про це повідомляють у пресслужбі відомства.

Так, за даними правоохоронців, на своїх сторінках у соцмережах жінки намагалися дискредитувати Сили оборони та прославляли і підтримували «руський мір».

У полтавському управлінні СБУ інформують, що обидві жінки народилися у РФ, а нині мешкають у Полтаві. Одна з агітаторок називала окуповані міста «звільненими» та поширювала думки про те, що НАТО використовує Україну для послаблення РФ. Інша жінка називала українських військових «нацистами» та звинувачувала їх у військових злочинах.

Окрім цього, співробітники СБУ затримали проросійських агітаторів у Черкаській і Одеській областях та у Києві.

На Одещині 6 років ув’язнення отримав чоловік, який перебував на постійному зв’язку з генерал-полковником Ігорем Ільяшем — заступником директора Росгвардії. Слідство встановило, що товаришували чоловіки давно, ще з того часу, коли Ільяш жив в Одесі. У телефонних розмовах обвинувачений закликав до захоплення міста та всієї території України, а також «зливав» актуальну інформацію про наслідки російських ударів по Одесі.

У столиці викрили агітатора, який поширював проросійські наративи під виглядом журналіста та правозахисника. Він закликав ухилятися від мобілізації та намагався дискредитувати Сили безпеки та оборони. Для цього підозрюваний у людних місцях створював провокаційні конфліктні ситуації між правоохоронцями та військовими. Усе це чоловік знімав на камеру, а потім публікував в інтернеті.

На Черкащині правоохоронці викрили працівницю викрили працівницю місцевого підрозділу Укрзалізниці за підозрою у підривній діяльності. Жінка поширювала російські фейки про війну та ситуацію в Україні серед своїх колег та знайомих. Також вона прославляла окупантів і засуджувала військовослужбовців Сил оборони. Слідчі встановили, що підозрювана переїхала на Черкащину з тимчасово окупованої частини території Луганської області навесні 2022 року.

Щодо усіх підозрюваних тривають розслідування з метою притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині судили латвійця, який підтримував збройну агресію РФ проти України.