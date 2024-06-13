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У травні на Полтавщині зафіксували аномально низький рівень дощу

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 123

 

Внаслідок цього у деяких річках області зменшилися витрати води

У травні на Полтавщині випала аномально низька кількість дощів. Про це повідомляють у пресслужбі Регіонального офісу водних ресурсів у Полтавській області.

Так, наприклад, у водоймах Сула та Псла місячна сума дощів становила 20-30% травневої норми. Половина дощової норми випала в басейни Ворскли та Орелі. Через це на притоках Середнього та Нижнього Дніпра збільшилася інтенсивність спаду паводкової хвилі. 

Також витрати води за травень у середньому знизилися на 30-40%. Середньомісячні показники витрати становили: на річці Сула — 62%, на Пслі — 44%, на Ворсклі — 63%, Орелі — 100%.

Проте вже у червні на Полтавщині, і у Кременчуці зокрема, пройшли рясні дощі — 5 червня місто практично затопило.


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Автор: Яна Гудзь
Теги: дощ водойми
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