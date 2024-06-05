У Кременчуці пройшла злива: містяни діляться наслідками негоди (додано)

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Автівки не можуть проїхати дорогою, а комунальники призупинили рух тролейбусів

Сьогодні, 5 червня, у Кременчуці приблизно із 16.00 до 17.30 пройшла злива.

Читачі «Кременчуцького Телеграфа» поділилися з редакцією відео наслідків негоди.

«Пливуть» автівки в районі ринку та на Аврорі. Також застрягли у воді вантажівки на шляхопроводі поблизу залізничного вокзалу.

Нагадаємо, також у зв’язку із негодою призупинили рух тролейбусів на усіх маршрутах у Кременчуці.

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Читачі продовжують надсилати нам фото та відео з наслідками зливи у місті.

На вулиці Вадима Пугачова автомат з питною водою, який може бути під напругою, стоїть занурений у воду. Таокж на фото видно обірвані дроти.

Також на Київській у промоїну провалилася автівка — водою вимило грунт і покриття не витримало ваги автівки.