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Топ новина, Кременчук

У Кременчуці пройшла злива: містяни діляться наслідками негоди (додано)

Сьогодні, 18:13 Переглядів: 1 067

 

Автівки не можуть проїхати дорогою, а комунальники призупинили рух тролейбусів

Сьогодні, 5 червня, у Кременчуці приблизно із 16.00 до 17.30 пройшла злива. 

Читачі «Кременчуцького Телеграфа» поділилися з редакцією відео наслідків негоди.

«Пливуть» автівки в районі ринку та на Аврорі. Також застрягли у воді вантажівки на шляхопроводі поблизу залізничного вокзалу.

Нагадаємо, також у зв’язку із негодою призупинили рух тролейбусів на усіх маршрутах у Кременчуці.

Додано:

Читачі продовжують надсилати нам фото та відео з наслідками зливи у місті.

 

На вулиці Вадима Пугачова автомат з питною водою, який може бути під напругою, стоїть занурений у воду. Таокж на фото видно обірвані дроти.

Також на Київській у промоїну провалилася автівка — водою вимило грунт і покриття не витримало ваги автівки.

 

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Автор: Яна Гудзь Джерело відео: читачі Телеграфа
Теги: погода дощ Кременчук вода затоплення
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