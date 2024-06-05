Сьогодні, 5 червня, у Кременчуці приблизно із 16.00 до 17.30 пройшла злива.
Читачі «Кременчуцького Телеграфа» поділилися з редакцією відео наслідків негоди.
«Пливуть» автівки в районі ринку та на Аврорі. Також застрягли у воді вантажівки на шляхопроводі поблизу залізничного вокзалу.
Нагадаємо, також у зв’язку із негодою призупинили рух тролейбусів на усіх маршрутах у Кременчуці.
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Читачі продовжують надсилати нам фото та відео з наслідками зливи у місті.
На вулиці Вадима Пугачова автомат з питною водою, який може бути під напругою, стоїть занурений у воду. Таокж на фото видно обірвані дроти.
Також на Київській у промоїну провалилася автівка — водою вимило грунт і покриття не витримало ваги автівки.
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