Депутат Кременчуцької міськради Котляр задекларував частку у бізнесі в Росії

Сьогодні, 18:11 Переглядів: 634

Про те, що Віталію Котляру належить половина корпоративних прав у російському представництві «Дормаш Груп», вказувались у деклараціях за період з 2016 по 2020 роки

За 2023 рік депутат Кременчуцької міської ради Віталій Котляр задекларував частину корпоративних прав у компанії «Дормаш Групп», що працює у російському місті Бєлґород. До цього депутат востаннє вказував зв’язки з російським бізнесом у березні 2021 року, коли подавав декларацію про доходи за 2020 рік. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» стало відомо з декларацій депутата.

Відомо, що за 2021 та 2022 роки Віталій Котляр вказав корпоративні права лише на естонську ТОВ «Дормаш Групп». Доходи за ці періоди депутат надавав у листопаді 2023 року. Про те, що Віталію Котляру належить половина корпоративних прав у російському представництві «Дормаш Груп», вказувались у деклараціях за період з 2016 по 2020 роки.

Навесні 2017 року російська «Дормаш Груп» брала участь у виставці «Крым. Стройиндустрия. Энергосбережение. Весна-2017» у тимчасово окупованому Сімферополі.

Нагадаємо, кременчуцька фірма «Дормаш Груп», якою керує місцевий депутат Віталій Котляр, фігурувала у матеріалі «Телеграфа» про закупівлі виконком лазень у «своїх людей». Депутат же був кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Дормаш груп» до 2020 року. Наразі цим власником є Котляр Тетяна Олексіївна.

За даними з відкритих джерел, у Росії працює компанія-близнюк української фірми ТОВ «Дормаш групп». Її зареєстрували у 2014 році. З того року одним з засновників компанії залишається Віталій Котляр.