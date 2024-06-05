Стало відомо, коли і як курсуватимуть тролейбуси за маршрутом №18А+

На постійній основі новий маршрут № 18А+ міська влада планує запустити з 15 серпня. Наразі маршрут працює в тестовому режимі. Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький 5 червня на своїй facebook-сторінці.
У майбутньому містянам, які їдуть з вулиці Героїв Маріуполя на Молодіжний або у зворотному напрямку до Крюківського мосту, не доведеться робити пересадки, заявив Малецький.
Мер також оприлюднив маршрут, за яким курсуватимуть тролейбуси.
Нагадаємо, сьогодні вранці жителі Кременчука помітили тролейбус, який курсував Автокразівським бульваром за новим маршрутом № 18А+. За словами очевидців, у громадському транспорті також перебував міський голова Віталій Малецький.
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