Стало відомо, коли і як курсуватимуть тролейбуси за маршрутом №18А+

Сьогодні, 18:07 Переглядів: 1 079

На постійній основі новий маршрут № 18А+ міська влада планує запустити з 15 серпня. Наразі маршрут працює в тестовому режимі. Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький 5 червня на своїй facebook-сторінці.

— Він має посилити автобусний маршрут № 18, але є й різниця: тролейбуси не заїжджатимуть до Дитячої міської лікарні, але їздитимуть до Молодіжного, — йдеться у повідомленні.

У майбутньому містянам, які їдуть з вулиці Героїв Маріуполя на Молодіжний або у зворотному напрямку до Крюківського мосту, не доведеться робити пересадки, заявив Малецький.

Мер також оприлюднив маршрут, за яким курсуватимуть тролейбуси.

Нагадаємо, сьогодні вранці жителі Кременчука помітили тролейбус, який курсував Автокразівським бульваром за новим маршрутом № 18А+. За словами очевидців, у громадському транспорті також перебував міський голова Віталій Малецький.