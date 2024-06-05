Поліція знайшла тіло зниклого Романа Білана у річці неподалік від його дому

Вчора, 18:06 Переглядів: 563

Правоохоронці виявили тіло Романа Білана, якого оголосили в розшук 22 травня. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За попередньою інформацією, тіло загиблого у річці поблизу села Лукищина Полтавського району знайшли місцеві мешканці. Водолази та рятувальники дістали загиблого з води, а правоохоронці встановили його особу — ним і виявився зниклий Роман Білан. Для встановлення причини смерті тіло чоловіка направили на судово-медичну експертизу.

Поліція порушила кримінальне провадження за ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Наразі слідчі встановлюють усі причини та обставини події.

Нагадаємо, у Кременчуці продовжують пошуки 21-річного Власа Сергія, який пішов з дому ще 27 травня.