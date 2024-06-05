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Розбійний напад на сусідку. Апеляційний суд не змінив вирок жителю Лубенщини

Сьогодні, 17:54 Переглядів: 0

У двох судових інстанціях прокурори довели вину чоловіка

Полтавський апеляційний суд залишив без змін вирок суду І інстанції стосовно жителя Лубенського району за розбій, вчинений в умовах воєнного стану. Про це повідомили в пресслужбі Полтавської обласної прокуратури 5 червня. 

У двох судових інстанціях прокурори довели вину чоловіка. 

За словами слідства, у квітні 2023 року обвинувачений прийшов до домогосподарства сусідки та вимагав дати 150 грн. Гроші він просив за те, що напередодні допоміг занести додому нетверезого сина жінки та віддав загублену ним кредитну картку.

— Почувши у відповідь, що він вже отримав грошову винагороду за свої «послуги», зловмисник переліз через хвіртку, вдарив сусідку металевим прутом по рухах. Потім схопив рукою за горло, а іншою витягнув із кишені одягу більше 2 тис. грн та вибіг із двору, — йдеться у повідомленні. 

Злочин чоловік скоїв у період іспитового строку, коли він вже був засудженим судом Сумської області за крадіжку на 4 роки позбавлення волі. На підставі ст. 75 КК України його звільнили від відбування покарання з випробуванням терміном на 2 роки.

Тож за сукупністю вироків він проведе за ґратами 9,5 років, заявили в прокуратурі.

Нагадаємо, у березні поліціянти Полтавщини встановили та затримали групу осіб, причетних до розбійного нападу на АЗС в селі Мала Кохнівка Кременчуцького району.

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Автор: Телеграф Джерело фото: volynnews.com
Теги: розбійний напад
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