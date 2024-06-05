У Пирятині батько товариша напоїв підлітка до алкогольного отруєння — поліція

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Учора, 4 червня, близько 20.00 у Пирятині 15-річний підліток потрапив до лікарні із алкогольним отруєнням. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

Про подію до правоохоронців повідомили медики. За попередньою інформацією, наливав алкоголь потерпілому 43-річний батько його товариша, який живе по сусідству. Внаслідок надмірної кількості випитого хлопцеві стало зле — його «швидка» відвезла до реанімації.

Усю необхідну допомогу підлітку надали — наразі його життю та здоров’ю нічого не загрожує.

На чоловіка ж правоохоронці склали адмінпротокол за ст. 180 (Доведення неповнолітнього до стану сп’яніння) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині судили батька, який неодноразово споював свого неповнолітнього сина.