«На щиті» до Кременчука повернувся полеглий військовий Олександр Голуб

Сьогодні, 17:39 Переглядів: 0

«На щиті» до Кременчука повернувся полеглий військовослужбовець Олександр Голуб. Про це повідомляють у Департаменті соціального захисту населення Кременчука.

Загинув військовий 27 травня під час виконання бойового завдання поблизу села Терни на Донеччині. У полеглого воїна лишилися дружина та двоє дітей.

Прощання та поховання загиблого Олександра Голуба відбудуться завтра, 6 червня:

12.00 — прощання у Свято-Миколаївському соборі;

13.00 — виїзд до Свіштовського кладовища, прощання у меморіальному секторі почесних поховань Захисників і Захисниць України.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.