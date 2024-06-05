«На щиті» до Кременчука повернувся полеглий військовий Олександр Голуб

«На щиті» до Кременчука повернувся полеглий військовослужбовець Олександр Голуб. Про це повідомляють у Департаменті соціального захисту населення Кременчука.
Загинув військовий 27 травня під час виконання бойового завдання поблизу села Терни на Донеччині. У полеглого воїна лишилися дружина та двоє дітей.
Прощання та поховання загиблого Олександра Голуба відбудуться завтра, 6 червня:
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.
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