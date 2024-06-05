У Кременчуці тимчасово зупинився рух тролейбусів за всіма маршрутами (доповнено)

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Жителів Кременчука прохають заздалегідь врахувати це під час планування свого маршруту

Через погіршення погодних умов у Кременчуці громадський транспорт може затримуватись за графіком. Про це повідомили на телеграм-каналі «Кременчук. Офіційний».

Жителів Кременчука прохають заздалегідь врахувати це.

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5 червня з 16.30 тимчасово зупинено рух тролейбусів за всіма маршрутами, повідомило комунальне підприємство «Кременчуцьке тролейбусне управління». Це пов'язано із значним скупченням дощової води на проїзних частинах доріг села Молодіжне, у центрі міста та на вул. Героїв УПА.

Нагадаємо, що у Кременчуці влада планує запустити тролейбуси за новими маршрутами.