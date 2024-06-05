У дворі багатоповерхівки на вулиці Київська через зливу в промоїну провалилася автівка

Сьогодні, 19:20 Переглядів: 312

Через неймовірну зливу у Кременчуці сталося багато надзвичайних пригод. Про одну з них нашу редакцію повідомив читач Сергій.

У дворі багатоповерхівки на вулиці Київська,14 через зливу в промоїну провалилася автівка. Злива вимила грунт й асфальтове покриття не витримало вагу автомобіля.

Як пояснили у пресслужбі Кременчуцького районного управління ДСНС дійсно сталася така пригода, на місце якої виїжджав оперативний розрахунок. Рятувальники допомогли витягнути автівку з ями за допомогою тросу. Постраждалих через цю подію немає.

Нагадаємо, сьогодні, 5 червня, у Кременчуці приблизно із 16.00 до 17.30 пройшла злива. Читачі «Кременчуцького Телеграфа» діляться з редакцією відео та фото наслідками негоди.