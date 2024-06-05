У четвер у Кременчуці будуть планові відключення світла: коли та де саме

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У четвер, 6 червня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». Ці відключення планові і не пов'язані із можливими графіками погодинного відключення світла. З 8.00 до 20.00 просп. Полтавський, 277/2-281;

вул. Горліс-Горського, 3-10;

вул. Київська, 64-121;

вул. Ярова, 1, 3, 5, 7;

с. Мала Кохнівка;

с. Потоки. З 6.00 до 18.00 просп. Полтавський;

вул. А. Ізюмова;

вул. Бажана;

вул. Барвінкова;

вул. Бузкова;

вул. Б. Чичибабіна;

вул. Б. Урбанського;

вул. В. Симоненка;

вул. В. Баранова;

вул. Мрії;

вул. В. Винниченка;

вул. Газопровідна;

вул. Г. Чайки;

вул. Гетьманська;

вул. Д. Галицького;

вул. Експресівська;

вул. І. Нагнибіди;

вул. І. Сікорського;

вул. Кобзарська;

вул. Козацька;

вул. Кропивницького;

вул. М. Вовчка;

вул. М. Міхновського;

вул. М. Грушевського;

вул. М. Калачевського;

вул. Новомиргородська;

вул. О. Пчілки;

вул. П-ка Коваленка;

вул. П. Оксанченка;

вул. Размислова;

вул. Ракетна;

вул. Рокитнянська;

вул. С. Наливайка;

вул. С. Кульчинського;

вул. Сосновська;

вул. Утьосова;

вул. Хімічна;

вул. Чайковського;

вул. Я. Петруся;

пров. А. Ізюмова;

пров. Г. Ашкаренка;

пров. Гурамішвілі;

вул. Академіка Маслова, 2, 4;

вул. Миколи Залудяка, 3;

б-р Українського Відродження, 13А, 17А;

вул. Університетська, 23-27;

туп. 1-й Гайдамацький, 3-6;

туп. 2-й Гайдамацький, 3, 4, 5;

вул. Академіка Герасимовича, 53-84А;

пров. Вагонобудівний, 2/34-32;

вул. Василя Стуса, 18-46;

пров. Василя Стуса, 2, 2А;

пров. Гайдамацький, 2/55-45;

вул. Григорія Чуркіна, 2-38;

пров. Грузинський, 11-27. З 8.00 до 17.00 вул. Гайдамацька, 46-83;

вул. Михайлівська, 3-13;

пров. Михайлівський, 17-32;

вул. Пилипа Орлика, 1/24-6/21;

пров. Пилипа Орлика, 7/28-38/10;

пров. Миклухо-Маклая, 1-16;

вул. Сержанта Мельничука, 96-139;

туп. 1-й Деповський, 3-8;

туп. 2-й Деповський, 3-7;

вул. Деповська, 1-57;

вул. Запорізька, 7-12;

вул. Миколи Кучми, 1-46;

пров. Сковороди, 2-8;

пров. Столярний, 32-57;

вул. Фурштадська, 1-19/25;

вул. Військова, 1/37-15;

вул. В’ячеслава Чорновола, 29;

вул. Деповська, 56-63/5;

вул. Миколи Кучми, 43-72;

вул. Редутна, 77/2, 87/26;

пров. Редутний, 10-29;

пров. Столярний, 20-39;

вул. Володимира Івасюка, 3-32/3;

наб. Лейтенанта Дніпрова, 18-34А;

вул. Ливарна, 7-18;

пров. Докучаєва, 11;

пров. Ливарний, 2, 6А, 8;

пров. Мирний, 28;

вул. Василя Симоненка, 90-112;

вул. Генерала Чайки, 1, 29;

пров. Ємельяненко, 3;

вул. Михайла Калачевського, 3-9;

просп. Полтавський, 142-174;

вул. Вадима Кришталя, 24Б-95А;

вул. Гайдамацька, 31-57;

пров. Диканський, 4-14;

пров. Дмитра Вишневецького, 17-31;

вул. Костянтина Острозького, 28-54;

вул. Різдвяна,1-29;

вул. Республіканська, 80-138;

вул. Республіканська;

вул. Космічна (р-н ринку);

вул. Володимира Вернадського, 26/29-60А;

вул. Лікаря Бончука, 28, 28А, 30;

вул. Шістдесятників, 4А-15;

вул. Правобережна, 38А-55/1;

вул. Республіканська, 93А, 93;

вул. Ігоря Сердюка, 27, 31/16;

вул. Лейтенанта Покладова, 11/29, 18;

вул. Оксани Петрусенко, 18А;

вул. Софіївська, 75;

вул. Арсенальна, 5, 24/24, 26/1;

пров. Арсенальний, 3-16;

вул. Європейська, 44А-58/20;

вул. Нагірна, 1/3-30А;

туп. Петра Григоренка, 1, 2, 27;

вул. Сержанта Мельничука, 24/36-79;

пров. Уласа Самчука, 3-41;

вул. Чередницька, 22-39;

туп. Василя Каразіна, 3-8;

пров. Веселий, 3-32;

туп. Миколи Сціборського;

пров. Новогеоргієвський, 14-21;

пров. Ударний, 2;

вул. Черниша, 17А;

вул. Академіка Герасимовича, 49, 51;

вул. Василя Стуса, 42-64;

вул. Гайдамацька, 11/21-44;

вул. Кавалерійська, 2-49;

вул. Космонавтів, 39/14-76/12А;

вул. Ліщинова, 4-31;

вул. Сергія Петренка, 1-33;

вул. Чорноморська, 15/10-66;

пров. Сергія Петренка, 1-33;

пров. Грузинський, 3-9/20,

пров. Космонавтів, 1-9;

пров. Олега Ольжича, 1-20;

пров. Пилипа Орлика, 4-11А;

пров. Чигиринський, 2-31;

пров. Чорноморський, 4-17;

туп. Космонавтів, 1, 2;

туп. Пилипа Орлика, 3А;

вул. Бориса Чичибабіна, 48-67;

просп. Полтавський, 245-275;

вул. Размислова, 33-40;

вул. Вільної України, 3-14;

просп. Полтавський, 34-48;

вул. Платухіна, 3-23;

туп. Кременецький, 3-26.

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