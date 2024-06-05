Через сильну зливу багато автомобілів у Кременчуці втратили номерні знаки - цим можуть скористатися шахраї

Сьогодні, 19:44 Переглядів: 254

Поліція закликає тих, хто знаходить номерні знаки, передавати їх до правоохоронців, або розміщувати інформацію в соцмережах

Сьогодні, 5 червня, у Кременчуці приблизно із 16.00 до 17.30 пройшла сильна злива, яка привела до багатьох неприємних наслідків. Серед них затоплені вулиці, автівки, що провалилися у промоїни та втрачені номерні знаки.

Пресофіцерка Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко звернулася до кременчужан, які знайшли такі номерні знаки здавати їх до відділень поліції, передавати патрульним поліцейським, або надавати інформацію у профільних групах в соцмережах.

- По місту зараз можуть діяти шахраї, вимагаючи за номерні знаки кошти. Прохання, якщо знайшли номерні знаки – передайте їх до відділень поліції, патрульних поліцейських, або розмістить інформацію у групах в соцмережах. Щоб шахраї не скористалися ситуацією, - закликала Анна Васенко.