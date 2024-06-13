Патрульні знайшли вдома у кременчужанина гранату Ф-1

Сьогодні, 15:14 Переглядів: 245

12 червня близько 18.40 поліція Кременчука вилучила гранату Ф-1 у містянина під час реагування на виклик щодо домашнього насильства. Про це повідомив Відділ комунікації поліції Полтавщини.

Патрульні поліцейські, які прибули на місце конфлікту, виявили у будинку 39-річного кременчужанина гранату Ф-1. Вони викликали слідчо-оперативну групу.

Поліціянти вилучили боєприпас та направили його на експертне дослідження.

За цим фактом слідчий вирішує питання про початок розслідування за ч.1 ст.263 (незаконне поводження з бойовими припасами) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що поліція Лубенського району викрила факт незаконного збуту боєприпасів через інтернет — слідчі повідомили 52-річному чоловіку про підозру.