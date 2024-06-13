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Кременчук, Освіта

Кременчуцька початкова школа № 15 набирає дітей до 1 класу

Сьогодні, 16:05 Переглядів: 248

 

Із вересня планують відкрити для дітей і другий навчальний корпус

Кременчуцька початкова школа № 15 із першого вересня цього року планує відкрити для дітей і другий навчальний корпус. Тож у зв’язку із цим Заклад освіти проводить набір дітей у групи садочка та до 1-4 класів. Про це інформують у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

Як відбуватиметься освітній процес у садочку

  • працюватимуть групи раннього віку (2-3 роки), молодшого (3-4 роки), середнього (4-5 років) та старшого віку (5-6 років);

  • діти перебуватимуть у закладі протягом повного дня з триразовим харчуванням.

Для учнів початкової школи:

  •  навчання проходитиме за очною формою, з можливістю підключатися до уроків онлайн (у випадку хвороби або бажанням батьків навчатись дистанційно);

  • працюватиме група подовженого дня;

  • буде можливість організувати харчування дитини за кошти батьків. Для дітей пільгових категорій — харчування безоплатне (за кошти міського бюджету).

Другий корпус працюватиме за адресою вул. Олексія Древаля, б. 114-а (район Петрівка). Зараз там облаштовують найпростіше укриття за сучасними вимогами.

Також садочок, що знаходиться у першому корпусі за адресою квартал 278, б. 11, із 1 вересня відновлює роботу спеціалізованих груп — туди прийматимуть дітей із порушенням мови.

Дізнатися детальніше про зарахування дитини до початкової школи можна за адресою квартал 278, б. 11 (перший корпус) або за телефоном 098-238-92-30 (Андрій Іванович Патерило).

Нагадаємо, весною до Кременчуцької початкової школи № 15 приєднали реорганізований ясла-садок № 1, що на вулиці Олексія Древаля, 114А. 

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Автор: Яна Гудзь
Теги: початкова школа набір діти навчальний рік
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