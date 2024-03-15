У Кременчуці реорганізовують заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №1

Вчора, 21:01 Переглядів: 826

У Кременчуці реорганізовують Кременчуцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 1, що на вулиці Олексія Древаля, 114А.

15 березня під час засідання Кременчуцької міської ради депутати ухвалили приєднання цього дитсадка до Кременчуцької початкової школи № 15, що знаходиться на кварталі 278, 11.

Передавальний акт та баланс дитячого садка № 1 затвердили станом на 1 березня 2024 року.

Нагадаємо, у грудні 2023 року директор департаменту освіти Геннадій Москалик пояснював, що у Кременчуці спостерігається демографічна яма. За останні три роки народжуваність знизилася вдвічі (якщо зараз за тиждень на світ з’являється 30 немовлят, то раніше було 60). Також частина родин виїхала за кордон, тому менше дошкільнят відвідують дитячі садки. Через це їх і реорганізують — об'єднують між собою або приєднують до шкіл. Так, наприклад, у нагірній частині міста об'єднали дитячі садки № 23 та 82.

Раніше ми писали, що наразі у дитячих садках Кременчука налічується 235 вільних місць.