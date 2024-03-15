Якою буде погода у Кременчуці цими вихідними

Вихідні будуть похмурими, проте без опадів
Вихідними, кременчужанам прогнозують похмуру погоду.
За даними сайтів прогнозу погоди, у суботу, 16 березня, вдень очікується +8°C. Хмарна погода буде триматися до самого вечора. Вітер буде південно-західного напрямку. Опадів не очікується.
Наступного дня, 17 березня, вдень стовпчики термометрів покажуть +11°C. Хмарна погода протримається увесь день. Вітер буде південно-західного напрямку. Опадів не очікується.
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