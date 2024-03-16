Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в мовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Богдан Лазоренко
Що чекає на Кременчук після перемоги і виборів? Поговоримо про Малецького. Частина друга
Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Спорт

Хокейний клуб «Кременчук» поступився «Дніпру» в Одесі

Сьогодні, 07:04 Переглядів: 68

Вирішальний, сьомий матч відбудеться у неділю, 17 лютого, в Кременчуці

В Одесі хокейний клуб «Дніпро« переміг «Кременчук» в серії булітів і зрівняв рахунок у серії, повідомляє Федерація хокею України в телеграм-каналі.

«Дніпро» (Херсон) — «Кременчук» — 3:2 Б (0:2, 1:0, 1:0, 0:0)

Рахунок у серії — 3:3

Шайби: 0:1 — Середницький (Лялька, Матвієнко), 01:08. 0:2 — Лялька (Кривошапкін, Целогородцев), 17:32. 1:2 — Сидоренко (Крикля, Ратушний, — подв. більш.), 39:32. 2:2 — Щербак (Лєсніков, Цюра), 50:21

«Кременчук» швидко відкрив рахунок і домінував на льоду одеського Палацу спорту майже повних два періоди. За весь цей час кременчужани не заробили жодного вилучення. Але в кінці другої 20-хвилинки вилучилися двічі поспіль і таку чисельну перевагу Микита Сидоренко матеріалізував у гол майже миттєво. В заключному періоді «Дніпро» мав ще одну подвійну більшість, але реалізувати її не зміг. «Кременчук» натомість у третьому періоді намагався зіграти на утримання рахунку навіть тоді, коли мав чисельну більшість. І прорахувався. «Дніпро» зусиллями Іллі Щербака перевів гру в овертайм.

В овертаймі команди грали обережно. Найліпший шанс завершити матч достроково в меншості втратив Гліб Кривошапкін, котрий обікрав суперника, втік сам на сам з Едуардом Захарченком, але влучив у поперечину. То була одна з двох більшостей херсонців. Гості грали в більшості одного разу.

В підсумку долю гри вирішила булітна серія. Херсонці реалізували три з чотирьох кидків (Сидоренко, Стецюра, Кобильник), а Захарченко не дав забити Матусевичу, Кривошапкіну і Ляльці.

«Ми не мали права програти в цьому матчі. Це перемога в пам’ять про людей, які сьогодні загинули», — такими словами наставник «Дніпра» Олександр Бобкін прокоментував підсумок шостого матчу півфінальної серії.

Вирішальний, сьомий матч відбудеться у неділю, 17 лютого, в Кременчуці.

Нагадаємо, що 2 березня у Кременчуці під час матчу між хокеїстами «Кременчука» та «Дніпра» сталась масова бійка.

0
Автор: Руслана Горгола
Теги: ХК Кременчук хокей Дніпро
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 8 лютого 2024)

Кременчуцький ТелеграфЪ

Читати номер

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 1 лютого 2024

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 25 січня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 18 січня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх