Хокейний клуб «Кременчук» поступився «Дніпру» в Одесі

Сьогодні, 07:04 Переглядів: 68

Вирішальний, сьомий матч відбудеться у неділю, 17 лютого, в Кременчуці

В Одесі хокейний клуб «Дніпро« переміг «Кременчук» в серії булітів і зрівняв рахунок у серії, повідомляє Федерація хокею України в телеграм-каналі.

«Дніпро» (Херсон) — «Кременчук» — 3:2 Б (0:2, 1:0, 1:0, 0:0)

Рахунок у серії — 3:3

Шайби: 0:1 — Середницький (Лялька, Матвієнко), 01:08. 0:2 — Лялька (Кривошапкін, Целогородцев), 17:32. 1:2 — Сидоренко (Крикля, Ратушний, — подв. більш.), 39:32. 2:2 — Щербак (Лєсніков, Цюра), 50:21

«Кременчук» швидко відкрив рахунок і домінував на льоду одеського Палацу спорту майже повних два періоди. За весь цей час кременчужани не заробили жодного вилучення. Але в кінці другої 20-хвилинки вилучилися двічі поспіль і таку чисельну перевагу Микита Сидоренко матеріалізував у гол майже миттєво. В заключному періоді «Дніпро» мав ще одну подвійну більшість, але реалізувати її не зміг. «Кременчук» натомість у третьому періоді намагався зіграти на утримання рахунку навіть тоді, коли мав чисельну більшість. І прорахувався. «Дніпро» зусиллями Іллі Щербака перевів гру в овертайм.

В овертаймі команди грали обережно. Найліпший шанс завершити матч достроково в меншості втратив Гліб Кривошапкін, котрий обікрав суперника, втік сам на сам з Едуардом Захарченком, але влучив у поперечину. То була одна з двох більшостей херсонців. Гості грали в більшості одного разу.

В підсумку долю гри вирішила булітна серія. Херсонці реалізували три з чотирьох кидків (Сидоренко, Стецюра, Кобильник), а Захарченко не дав забити Матусевичу, Кривошапкіну і Ляльці.

«Ми не мали права програти в цьому матчі. Це перемога в пам’ять про людей, які сьогодні загинули», — такими словами наставник «Дніпра» Олександр Бобкін прокоментував підсумок шостого матчу півфінальної серії.

Вирішальний, сьомий матч відбудеться у неділю, 17 лютого, в Кременчуці.

Нагадаємо, що 2 березня у Кременчуці під час матчу між хокеїстами «Кременчука» та «Дніпра» сталась масова бійка.