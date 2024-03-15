Організатори перенесли зустріч із психологинею, що мала б відбутися у неділю

Вчора, 20:02 Переглядів: 229

Бажаючих відвідати подію просять слідкувати за анонсами, щоб не пропустити оголошення нової дати

Організатори перенесли зустріч із психологинею Крістіною Петриченко «Внутрішня опора» у рамках циклу «Ментальне здоров’я: як подбати про себе». Про це «Кременчуцький ТелеграфЪ» дізнався від працівників бібліотеки.

Про нову дату проведення заходу інформації поки немає, але працівники бібліотеки просять слідкувати за анонсами й при першій нагоді повідомлять про проведення зустрічі.

Нагадаємо, захід з циклу «Ментальне здоров’я: як подбати про себе» у рамках Вуличного університету мав відбутися цієї неділі, 17 березня, о 14.00 у приміщенні абонемента філії № 2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки за адресою вул. Соборності, 11. На відвідувачів чекала б зустріч із психологинею та розмова про внутрішню опору людини.



